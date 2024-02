¿Bótox capilar? Así es el kertox, el tratamiento de moda para alisar el cabello

El Kertex es una técnica de tratamiento capilar que se ha popularizado últimamente y que promete un efecto alisador a la vez que ayuda a reparar el daño en las hebras del cabello.



A través de la aplicación de varios productos como la Keratina y el ácido hialurónico, conocidas por aportar brillo al pelo y brindarle mayor hidratación, este proceso tiene un efecto de "bótox capilar".

De acuerdo con 'Vogue', este producto ayuda a reparar y sellar la cutícula del cabello para proporcionar un cabello más suave, sedoso y manejable, ya que este se puede absorber de manera profunda las cutículas dañadas.



Así mismo, los resultados duran mucho más tiempo que otros tratamientos para el cabello. "Se trata de una suerte de alisado orgánico y personalizable, dos aspectos que comparte con el 'Softing', así como con el alisado", señala la revista de estilo de vida.



Otro de los beneficios de Kertox, es que ayuda a reducir el tiempo de secado y alisado del cabello. Esto significa que puede conseguir un cabello liso y brillante sin tener que pasar mucho tiempo en el salón de belleza.



Así mismo, ayuda a mejorar la textura y el color del pelo, pues sus componentes revitalizan la intensidad del tono, bien sea natural o tinturado, según el blog especializado en belleza 'Zoe'.



Otra de sus ventajas es el volumen, ya que lo ayuda incrementar en cabellos finos, otorgándoles una apariencia más densa y una aparente textura más gruesa.

Aunque este producto se puede encontrar en el mercado en su presentación profesional, los expertos recomiendan que se aplique en un centro de belleza especializado.



De hecho, los efectos que puede no sería el mismo en todos los cabellos y mucho más si se aplica en casa sin tener los cuidados y las dosis recomendadas, como lo confirma la estilista español Gabriel Llano para 'Vogue'.



“Hay un poco de confusión en el sector. No siempre se recomienda a la clienta lo que su pelo necesita de forma individual. Muchas veces no se acaba de obtener lo que se quiere, por eso lo ideal es consultar al peluquero".



Y añade: "En el salón veo muchas chicas que vienen con un tratamiento hecho cuyo ph no es compatible con el tipo de mecha que desean realizarse, por ejemplo. De este modo, es importante hablar largo y tendido sobre el efecto deseado, siendo realistas”, finalizó el peluquero profesional.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

