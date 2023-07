Con cámara en mano, el 'youtuber' Juan Felipe Díaz, conocido como PlanetaJuan, mostró otra parte del centro de Bogotá, la cara que llamó como la 'no' turística: "Un tour que no es para nada popular y que no recomiendo a nadie hacer".

"A unas cuadras encontramos muchas realidades que no nos cuentan. La cara de Bogotá a la que están expuestos muchos turistas que se meten al callejón equivocado", expresó al inicio del video que acumula más del millón de reproducciones.

En primer lugar, se desplazó a San Victorino y a los alrededores del parque Tercer Milenio, sector reconocido ampliamente por ser comercial.

"Acá tenemos la calle de los 'cachibaches', lugares donde se vende de todo. Pero son lugares que son propensos a que se lleven a cabo otro tipo de actividades, otro tipo de comercio un poco más ilícito", contó.

En las calles aledañas al parque Tercer Milenio halló a decenas de recicladores, en medio de basura y otros objetos: "Es una zona un poquito densa por el 'look'".

Cercanías al parque Tercer Milenio. Foto: YouTube: PlanetaJuan

Su recorrido siguió hasta llegar a las calles del barrio San Bernardo, al cual se traslado parte de la venta de dogas al menudeo tras la intervención del Bronx.

"Se siente la tensión, hay habitantes de calle de lado y lado. Voy a esconder la cámara para pasar desapercibido. (...) Aquí es normal ver a todo el mundo haciendo lo suyo, consumiendo sustancias en la calle. Las imágenes hablan por sí solas", afirmó.

Un policía le dijo al 'youtuber' que era difícil la situación: "Se hace lo que se puede. Con los habitantes en condición de calle hay que entender que es un problema de salud pública porque son personas que dependen de esa droga".

San Bernardo. Foto: YouTube: PlanetaJuan

PlanetaJuan también visitó las calles del desparecido Bronx y quedó sorprendido por el proyecto de renovación urbana que se adelanta: "Alguna vez fue el infierno sobre la Tierra en Bogotá".

Así mismo, caminó por la plaza de los Mártires, plazoleta de la Mariposa y parte de la avenida Jiménez y carrera Décima. "Hay muchas bandas de atracadores. Bogotá tiene mucho carácter, es mi ciudad y la quiero mucho", sentenció.

El 'youtuber' enfatizó en que no buscaba generar miedo al mostrar esa parte del centro de la capital, por el contrario, destacó que Bogotá tenía mucho por ofrecer.

"Como todos los lugares del planeta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas", concluyó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS