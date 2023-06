A veces movilizarse en el transporte público en Bogotá no es una tarea fácil, pues en algunas ocasiones se suelen retrasar los buses por el tráfico de la ciudad u ocurren diferentes situaciones en las estaciones de TransMilenio que hacen que los articulados no pasen a tiempo.



Por otro lado, para algunas personas no es tan sencillo saber cuál es la mejor ruta para llegar a su destino y se pierden, lo que hace que pierdan bastante tiempo. Sin embargo, existen unas aplicaciones que hacen este proceso más sencillo y se las mostraremos a continuación.

TransMi App

Esta es la aplicación oficial del TransMilenio y ayuda a que sus usuarios puedan planear sus viajes, encontrar rutas, horarios, recorridos y paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.



En esta app las personas deben ubicar su punto de origen y su destino, después de unos segundos la búsqueda inteligente le mostrará diferentes trayectos ya sea en la Troncal, Zonal o a Pie, asimismo calcula el tiempo aproximado y los paraderos donde debe tomar el servicio.



La ventaja de esta aplicación es que es manejada por el mismo TransMilenio, por lo que constantemente actualizan las novedades de las últimas rutas y también permite guardas sus recorridos favoritos.

TransMilenio y SITP

Según el portal 'Conexión Capital', esta es una de las aplicaciones más completas para movilizarse en Bogotá, pues tiene varias herramientas que hacen que este proceso sea más fácil. Además, esta incluye rutas en los sistemas troncales y en los servicios urbanos.



Algunas de sus funciones son:

Permite planear su viaje al usar la tecnología de Google Maps.

Puede explorar rutas en el SITP y TransMilenio con sus paradas.

La puede usar para encontrar puntos cercanos de recarga de la tarjeta Tu Llave y también la redirecciona a la opción de ‘Recarga Web’.

Puede descubrir las ciclovías habilitadas para domingos y festivos.

Moovit

Esta aplicación es muy intuitiva y el usuario puede señalar su ubicación y destino. De esta forma, le aparecerán todas las rutas posibles que existen dentro del sistema de transporte público de la ciudad. Además, si moviliza en bicicleta podrá ver diferentes ciclo rutas.



Otros consejos para viajar más rápido

No viaje en hora pico: una buena forma de ahorrar tiempo en su viaje es usando el sistema entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. un horario en el que se evita hacer largas filas en los torniquetes o en la plataforma para tomar el bus.



Personalice su tarjeta: este paso le permitirá que en caso de pérdida o robo pueda bloquear su tarjeta y posteriormente recibir el reembolso de su saldo. Además, cuando tiene poco dinero en la tarjeta y necesita subirse al transporte público, le prestará un pasaje.



Cargue su tarjeta a tiempo: con las aplicaciones que le recomendamos puede verificar el saldo que tiene y hasta puede recargar la tarjeta. Esto lo ayudará a evitar filas en los puntos de recarga físicos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

