Bogotá vivió 'La Dulzura' del reggae con Cultura Profética

Cultura profética es una de las bandas de reggae más importantes de Latinoamérica, tanto que ya lleva más de 28 años en los corazones de aquellos que disfrutan de este género musical.



En estos días estuvo en Bogotá, puesto que el 13 de diciembre fue el artista principal en el concierto ‘Podemos Sonar en Paz’ de la estación radial ‘Radiónica’, en el cual estuvieron acompañados de artistas como Verito Asprilla, Dawer x Damper, Kei Linch, entre otros.



Estando en la capital colombiana, aprovecharon la oportunidad para hablar sobre su gira ‘X+ (por más) Tour’, la cual estará visitando muchos países del mundo como Canadá, en el que el grupo estará por primera vez.



EL TIEMPO habló con ellos y esto nos contaron de la gira y su música.

Facebook Twitter Linkedin

El álbum 'La Dulzura' se lanzó nuevamente con otras versiones. Foto: Archivo Particular

¿Qué influencias tuvieron en cuenta en esta nueva versión de su álbum de ‘La Dulzura’?

Willy Rodríguez: Si bien el álbum no es nuevo, sino que se trata de una versión instrumental, seguimos teniendo en cuenta nuestros primeros referentes del reggae como ‘Los Wailers’, que es uno de los grupos más emblemáticos que nos tocaron y que se siente en nuestra musicalidad, pero en 'La Dulzura' a diferencia de discos anteriores también hay una referencia importante del soul y del bolero, que es como el 'soul latino' y que definitivamente teníamos una necesidad grande de mostrar ese lado nuestro que los otros discos van más por el lado del funk y la psicodelia.



En este momento decidimos mostrar nuestro lado dulce, meloso, y obviamente incluimos un cover del clásico que inmortalizó el gran Tito Rodríguez, 'Me faltabas tú', para que le diera concordancia a todo lo que estábamos tratando de mostrar con nuestra música y creo que estuvo muy bien logrado.



Así mismo, Juanqui incluyó la milonga y el tango después de hacer un estudio exhaustivo de discos de esos géneros para hacer el arreglo de cuerdas en estos temas, para hacer una fusión entre el reggae y el tango.



(Lea más: Festival Estéreo Picnic 2024 | confirman la nueva sede del evento: será en Bogotá)

Algunos artistas han tenido que entrar en otros géneros para 'volver a sonar'. ¿Creen que esto es necesario?

Quiero que Willy se deje de enamorar y nos vuelva a escribir canciones buenas FACEBOOK

TWITTER

Willy Rodríguez: cuando nos hemos fusionado con otros géneros lo hemos hecho porque realmente nos nace no para 'volver a sonar' y cuando lanzamos esa nueva versión de 'La Dulzura', creíamos que muchos fans no lo entenderían, porque los fans más exigentes quieren que cantemos sociales y ya y que critiquemos todo y que no hablemos de otra cosa, es más, me han escrito algunos más diciéndome: 'quiero que Willy se deje de enamorar y nos vuelva a escribir canciones buenas', ese soy yo y siempre he sido un picaflor y siempre me ha gustado esa música 'melosa' y más cuando lo propones en letras diferentes.



Estaría cool hacer colaboraciones con otros artistas de otros géneros, no me parece nada mal y me parece bonito, la música es música, hay cantantes increíbles en todos lados, en lo único que difiero es cuando la gente lo quiere hacer muy obvio, porque quieren pegar y a veces se les nota 'la costura'.



Eliut González: tratamos de hacer composiciones a la hora de hacer una colaboración como si nos llega una propuesta, tratamos de hacerlo que tenga una introducción, desenlace y que envejezca bonito, que sea memorable.

Ustedes tienen una canción con Greeicy, llamada 'Te creí', ¿con qué otro artista colombiano quisiera hacer una canción?

Willy Rodríguez: ¡Con Juanes, de una! Nos la llevamos hablando desde hace más de 10 años, o sea, con él hemos intercambiado canciones, pero yo creo que ha sido culpa mía no lograrlo.



El interés siempre ha estado, la energía súper linda de parte de él siempre, él nos ha apoyado mucho y uno de los gestos más lindos que hemos tenido de parte de otro artista es que cuando salió 'La Dulzura', él hizo unos tweets que decían: "Aquí escuchando 'La Dulzura' de Cultura Profética, recomendado" y estoy seguro de que eso nos aportó un montón de gente nueva.

¿Cómo creen que ha evolucionado su música desde la creación del grupo en 1996?

Eliut González: Creo que somos muy concisos, nunca hemos perdido nuestra esencia, seguimos siendo los mismos 'chamaquitos' con nuestro espíritu de rebeldía, pero estamos mucho más maduros y hemos pasado por diferentes etapas, porque ya somos papás, nos enamoramos, nos separamos y vivimos otras cosas y yo creo que es imposible estar hablando de lo mismo todo el tiempo.



Lo más increíble es que eso, temas que hemos hecho, siguen vigentes hoy en día y cabe como anillo al dedo con todo lo que está sucediendo.



Willy Rodríguez: Quienes nos escuchan tampoco son los mismos de antes y además tú jamás vas a poder hacerle sentir lo mismo que sintió cuando te conoció, entonces obviamente quieres darle nuevas experiencias y ese es nuestro caso brindarles nuevas experiencias, explorando otras esquinas que nunca hemos explorado, la evolución ha sido en ser como más seguros de lo que queremos hacer.



(Le puede interesar: El sonido del metal de Mastodon y Gojira rugió en la ciudad capitalina)

¿Qué expectativas tienen del público que los espera en Bogotá?

Omar Silva: ¡Muchas! Siempre acá el público ha sido muy querido con nosotros y no dudamos de que esta sea la excepción, nos honra participar en un festival de aquí de una estación radial que lleva años apoyándonos y es un regalo poder tocar en este tipo de festival, quizá asista la gente que ya nos conoce, pero también hay muchos otros que no, entonces tenemos la expectativa de que quienes no nos conocen terminen por abrazar este proyecto y que sean unos nuevos fans.

¿Qué viene en el 2024 par Cultura Profética y en su Tour X+?

Eliut González: Nos vamos para Europa, en una gira extensa por allá, estaremos en Canadá por primera vez y queremos volver a aquellas ciudades que no hemos podido volver de Latinoamérica, Estados Unidos también está en el foco.



El próximo año también estaremos con nuestro propio estudio, con el cual sufrimos un pequeño tropiezo, porque se inundó debido a las fuertes lluvias en la zona, pero vamos en la lucha para superarlo y ¡vamos por más!



Durante su presentación en el concierto organizado por Radiónica, denominado 'Sonar en Paz', tenían una sorpresa que no estaba contemplada en sus inicios.



Pues Greeicy Rendón llegó para interpretar con ellos la canción 'Te Creí', siendo esta la primera vez que la tocarían en vivo, luego de su grabación en el 2021.

Cultura Profética y Greecy Rendón La sorpresa de la noche estuvo a cargo de Greecy Rendón al llegar a interpretar la canción 'Te Creí'. La sorpresa de la noche estuvo a cargo de Greeicy Rendón al llegar a interpretar la canción 'Te Creí'. Foto: Cultura Profética

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jonas Brothers regresan a Colombia después de 13 años con un concierto en Bogotá

¿Dejaría la música Mau Montaner para encarar el reto de hacer un pódcast?

Voy y vuelvo | Los Petit Fellas