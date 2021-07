Músico alemán fue drogado y robado por su cita de Tinder en Chapinero

Lo que parecía una historia de amor en donde le roban el corazón, terminó en el atraco y la hospitalización de un músico alemán que vive en Colombia desde hace 10 años.

Mattías Langer es profesor de lenguas modernas y músico. Él se contactó a través de la aplicación Tinder con una mujer de 23 años, quien se hizo llamar ‘Gabriela’ y dijo que estudiaba en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Previo a encontrarse por primera vez “habíamos hablado dos semanas por Whatsapp para conocernos un poquito más”, dijo el hombre a ‘Blu Radio’.



(Lea también: Nuevo escándalo por fiesta ilegal de una exestrella del fútbol inglés).



La primera cita se dio un jueves en la noche en la casa de Mattias, ubicada en Chapinero. “El jueves es mi último día libre y podemos tomar y cocinar algo en la casa”, le dijo la mujer al músico alemán.



Ese día cocinaron pasta, tomaron algunas cervezas y algunos tequilas para “la digestión”. Después de ello, el extranjero no recuerda nada.

El doctor me dijo que he tocado la puerta del cielo, así de cerca a la muerte estaba FACEBOOK

TWITTER

“Tipo medianoche, estaba inconsciente y las cámaras del conjunto muestran que ella salió a las 4:22 de la mañana”, contó.



Al parecer, la mujer había estado alrededor de cuatro horas y media en el apartamento sacando las cosas valiosas del hombre e, incluso, llegó a maltratarlo físicamente, cuenta.



El alemán mostró, en ‘Caracol Televisión’, las marcas que la mujer le dejó en los brazos, piernas y el rostro. Además de los golpes, la joven lo bloqueó en redes sociales para que no pudiera volver a contactarse con ella.



Entre las cosas robadas se encuentra un computador, joyas de su madre, el celular y una cámara con lentes. “Gracias a Dios, no encontró el efectivo y las tarjetas de crédito”, dijo Langer al medio local.



(Además: Incautan 48 terabytes de pornografía en casa de estrella de Bollywood).



El joven duró dos días inconsciente en su apartamento y tras no responder a sus cercanos, varios amigos, el portero y la Policía entraron a su apartamento donde se hallaba inconsciente.

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer la mujer introdujo escopolamina en alguna de las bebidas. Foto:

De allí lo llevaron en ambulancia a la Clínica Marly donde permaneció tres días hospitalizado. “Allí el doctor me dijo que he tocado la puerta del cielo, así de cerca a la muerte estaba”, afirmó. Al parecer la mujer le había dado escopolamina en alguna de las bebidas que tomaron esa noche.



(Siga leyendo: Hallan cuerpo de anciana que llevaría muerta 10 años en su casa).



Por ahora, el alemán posee el número de celular con el que se contactaba con ella, algunas fotos y los videos del edificio que muestran que la mujer ingresó a su apartamento a las 9:30 p. m. del jueves y sale sola al siguiente día en la mañana.



Langer descubrió que el verdadero nombre de la mujer es Natalia y no ‘Gabriela’. Pide a las autoridades que lo ayuden a dar con el paradero de ella y que le devuelva sus pertenencias.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO