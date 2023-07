La multifacética Bogotá ha sido retratada por reconocidos 'youtubers'. Algunos de los más osados se han aventurado a explorar los barrios con profundas problemáticas que los han convertido en los más peligrosos.

Los videos les han valido críticas de internautas, pues varios consideran que por generar visualizaciones han arriesgado su propia vida.

(No deje de ver: 'Youtuber' hizo recorrido 'no' turístico de centro de Bogotá: 'La cara que no muestran').

De acuerdo con una radiografía hecha por el sistema informativo de Citytv, el barrio San Bernardo, el Canal Comuneros y el llamado Cartuchito se han convertido en los puntos más álgidos de la ciudad debido a la venta de drogas, suciedad y otras situaciones. Las autoridades desarrollan planes de intervención de la mano de programas sociales para la población vulnerable.

Estos son algunos de los creadores de contenido que con cámara en mano han ido a zonas complejas de la capital:

'Casi me atracan y matan': Justkareem1

Justkareem1, así se identifica un alemán que viaja por el mundo y quien este 2023 visitó Bogotá. En un corto video recopiló la desafortunada experiencia que vivió al ingresar al barrio Santa Fe, en el centro.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre visitó el barrio Santa Fe, ubicado en el centro de la capital colombiana. Foto: Captura de pantalla video @Justkareem1

"¿Cómo van, mafiosos? El dinero está caminando hacia su barrio con una cámara de 600 dólares. Dicen que esta es la parte más peligrosa de Bogotá, voy a caminar y a mostrarles cómo luce", señaló al principio del metraje mientras atravesaba la vía con algunas personas en situación de calle y montones de basura.

Según contó, era la segunda vez que pisaba la zona, donde se podía ver "la muerte" en los ojos de todos los presentes.

(En contexto: Youtuber se salva de ser atracado y herido por ladrones en el Santa Fe, en Bogotá).

El extranjero llegó a una esquina que era vigilada por varios hombres. Uno de ellos le pidió que detuviera la grabación. Al negarse, trataron de atraparlo.

"Fui perseguido por 5 - 7 gánsteres. Me las arreglé para salir. (...) Les envió un mensaje a esos gánsteres, deberían fumar y entrenar mucho más para atraparme", sentenció.

'El barrio más peligroso en lo más alto de una montaña': 'BCN a pie de calle'

El 'youtuber' español apodado 'BCN a pie de calle' exploró el barrio Alpes, de la localidad de Ciudad Bolívar.

Una de las residentes le comentó las problemáticas que padecen, en cuanto a pobreza, pandillas, hurtos, falta de transporte, vías sin pavimentar y más. "Si usted no es del barrio, es delicado caminar después de las 7 de la noche. (...) A mí me apuñalaron en un robo", dijo la mujer, quien además definió el barrio como "difícil, hermoso y frío".

'Todo esto está lleno de cosas densas': 'Sin rol específico'

Facebook Twitter Linkedin

Video de 'Sin rol especifico'. Foto: YouTube: Sin rol especifico

(Además: Fotos: así se ven algunos de los barrios más peligrosos de todo el mundo).

El 'youtuber' Thomas Pérez, conocido como 'Sin rol específico', visitó los que consideró como los barrios ”más peligrosos" de Bogotá. Estuvo en Santa Fe, Patio Bonito, San Bernandino, Egipto y Las Cruces.

"Casi nos matan porque pensaron que estábamos grabando a las personas. Casi no salimos vivos de esta", aseguró en una parte del video.

A grandes rasgos, registró zonas con presencia de expendedores de estupefacientes y personas en situación de calle: "Son los contrastes. Todo esto está lleno de cosas densas".

(Amplíe acá: 'Youtubers' que han arriesgado su vida en Colombia por visitar zonas peligrosas).

'La cara que no muestran': el recorrido 'no' turístico de Planeta Juan

Juan Felipe Díaz, quien se denomina como PlanetaJuan, mostró otra parte del centro de Bogotá, la cara que llamó como la 'no' turística: "Un tour que no es para nada popular y que no recomiendo a nadie hacer".

Se desplazó a San Victorino, el parque Tercer Milenio, el barrio San Bernardo, el desaparecido Bronx y otros sectores de la avenida Jiménez y carrera Décima.

Planeta Juan quedó sorprendido por el proyecto de renovación urbana que se adelanta en el antiguo Bronx: "Alguna vez fue el infierno sobre la Tierra en Bogotá".

Facebook Twitter Linkedin

San Bernardo. Foto: YouTube: PlanetaJuan

"Se siente la tensión, hay habitantes de calle de lado y lado. Voy a esconder la cámara para pasar desapercibido. (...) Aquí es normal ver a todo el mundo haciendo lo suyo, consumiendo sustancias en la calle. Las imágenes hablan por sí solas", afirmó.

El 'youtuber' enfatizó en que no buscaba generar miedo al mostrar esa parte del centro de la capital, por el contrario, destacó que Bogotá tenía mucho por ofrecer.



"Como todos los lugares del planeta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas", concluyó.

(No deje de leer: Así se ve hoy El Bronx, tras siete años del operativo de intervención).

También puede leer:

- Madrastra denunciada por golpear a niña da su versión: 'Me repudio yo misma'.

- Así es vivir en El Amparo, el barrio más peligroso de Bogotá: 'Mañana mismo me iría'.

- Policía agredido en aeropuerto El Dorado narra su versión: 'Evité una tragedia'.

- Hombre vestido de mujer ataca a mujeres en Soacha: denuncian que ha apuñalado a tres.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS