Ladrón cayó de segundo piso, se dio un 'totazo' y quedó inconsciente

Un 'totazo'. Eso fue lo que se dio un ladrón en Bogotá después de caerse de un segundo piso y pegarse, de frente, contra el andén, donde quedó inconsciente.

La situación ocurrió en la localidad de Kennedy y quedó registrada en video.



Las autoridades están investigando los hechos para dar con el hombre y con sus cómplices, quienes lo auxiliaron y después huyeron en un taxi.



El golpe

Eran las 2 de la mañana del pasado sábado 10 de abril, según se ve en una grabación hecha por cámaras de seguridad.



Dos hombres estaban de pie sobre un andén recibiendo objetos que eran hurtados desde el segundo piso de una edificación y los guardaban dentro de un taxi. La persona que se los pasaba no se veía… hasta el momento.



Sacaron un televisor, un piano en su estuche, una maleta y una guitarra eléctrica.



Antes de recibir esta última, uno de los sujetos que estaba afuera se subió al taxi, para arrancar cuando ya fuera hora de irse. El otro, por su parte, tomó la guitarra y se dirigió a guardarla.



Hasta ahí, todo parecía perfecto para los ladrones. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre que les pasaba los objetos desde arriba, cayó y se pegó durísimo contra el piso.



No reaccionó. Quedó inmóvil e inconsciente. Su compañero, el que guardó la guitarra, incrédulo, lo ayudó: primero, le quitó el marco de la ventana y los vidrios de encima; después, intentó reanimarlo y, como no lo logró, lo metió en el taxi, de placas SIO 417 y afiliado a la empresa Tax Express.



Al conocer las imágenes, en la compañía abrieron una investigación al respecto.



“Ya le informamos al dueño del vehículo que será desvinculado de la compañía y que no podrá volver a trabajar con nosotros”, le dijo a ‘Citynoticias’ José Alejandro Hernández, gerente de Tax Express.



Las autoridades le pidieron a la víctima del hurto hacer la denuncia.



