El enfermero que hace 10 meses no va a su casa por cuidar abuelitos

A principios de marzo del 2020, Colombia registró su primer caso de contagio de coronavirus.



Desde ese momento hasta el 1 de enero del 2021, el país acumula más de 1,6 millones de infecciones y más de 43.000 fallecidos.



En los últimos 10 meses, varias han sido las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del virus y así bajar las afectaciones.



Muchos han sido quienes se han puesto la ‘10’ para dar ejemplo y otros más se han sacrificado en pro de mejorar la situación sanitaria en el país.



Dentro de esos héroes está Jeison Martínez, un enfermero que completó 10 meses dedicado totalmente a su trabajo (vocación, mejor) y sin ir a su casa.



¿Cómo? Sí, así como lo oye, este hombre lleva casi un año sin ver a su familia, sin dormir en su cama y todo por cuidar de unos abuelitos.



Su historia

Jeison trabaja en la fundación Abuelitos, fe y luz, un hogar especializado en el cuidado de adultos mayores vulnerables y ubicado en el centro de Bogotá.

En charla con ‘Noticias Caracol’, del canal ‘Caracol’, Jeison contó que, cuando se confirmó la presencia del coronavirus en el país, analizaron todas las opciones y les tocó tomar decisiones.



“El mejor protocolo que podíamos implementar era estar aquí con ellos, así que me quedé. En 10 meses no he salido de la fundación”, le dijo al medio.



Sus días transcurren cuidando a los abuelitos y, cuando le queda tiempo, comunicándose, por medio de llamadas y mensajes vía WhatsApp con su familia. Esas son las únicas formas en las que ha estado ‘cerca’ de sus seres queridos.



“Mi mamá y mis abuelos están en Santa Marta y mi esposa en Bogotá. Intentamos hablar mucho y ellos me apoyan en mi labor”, agregó.



Cuando le preguntaron si su relación amorosa no corría peligro después de tanto tiempo sin verse, fue claro: “No, mi esposa me comprende y espero que siempre me apoye”.

Grupo de adultos mayores que hacen parte de Abuelitos, fe y luz. Foto: Tomada de https://twitter.com/hogar_abuelitos/

En un par de meses se cumplirá un año del primer caso de coronavirus en suelo colombiano, así las cosas: ¿cuánto tiempo más seguirá Jeison con su labor?



“No hay duda: permaneceré aquí, en la fundación, hasta que la vacuna llegue y se garantice que todos estemos protegidos”, finalizó a ‘Noticias Caracol’.



