Hace varias horas, la princesa del pop, Britney Spears, denunció públicamente al guardia de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama por haberla abofeteado cuando ella intentó acercarse al deportista.



Según se ha informado, ambas celebridades estaban el 5 de julio en la recepción de un hotel de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Britney reconoció al jugador de los Spurs de San Antonio y decidió aproximarse para "felicitarlo por su éxito".

En el clip se puede ver que la cantante se acerca a él por la espalda, mientras caminan por un corredor. Ella estira el brazo para tocarle la espalda y llamar su atención. Sin embargo, uno de los guardaespaldas trata de evitar el contacto mandando su brazo para atrás y golpeando a la artista en el rostro.



Wembanyama continúa su camino junto a sus acompañantes y la vocalista se queda inmóvil durante unos segundos, su esposo Sam Asghari trata de consolarla y luego parece que le grita al guardaespaldas.



Ante el hecho, algunas personas que caminaban por allí miraban con curiosidad y otros con sorpresa la escena.



En Instagram, la cantante había contado que: “'Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí. (...) Decidí aproximarme a él y felicitarle por sus éxitos. Era realmente alto así que le toqué en el hombro para llamar su atención. Soy consciente de las declaraciones del jugador cuando dice que le ‘agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su guardia de seguridad me pegó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi derribándome y tirándome las gafas”.

La intérprete también expresó que usualmente ella es “acosada” por seguidores y que incluso esa noche había estado rodeada por un grupo de al menos 20 fans de los cuales ninguno fue herido por parte de su equipo.



Ante el hecho, el mismo Wembanyama también se había pronunciado con anterioridad. “Una persona me agarró por detrás, no por los hombros, y yo no podía detenerme. No vi lo que pasó, sé que la alejaron aunque no sé con cuánta fuerza”, indicó.



“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante (…) Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quien era y mi seguridad la hizo a un lado”, explicó sobre lo sucedido.



Se sabe que Spears tomó la determinación de presentar una denuncia policial ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, según información del periódico

Se filtró el vídeo de la agresión del guardaespaldas de Víctor Wembanyama a Britney Spears hace unos días pic.twitter.com/f4IutgVMIQ — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 7, 2023

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

