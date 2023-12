Bodega de remates del Ara tiene precios desde 30 mil: esta es la ubicación

Las rebajas de electrodomésticos y productos para el hogar son eventos muy esperados por los colombianos que desean agregar o renovar estos elementos y además, son compradores conscientes del presupuesto.

Este tipo de ofertas, son ofrecidas en varias temporadas por grandes almacenes de cadena y además, ofrecen una excelente oportunidad para renovar el hogar, adquiriendo productos de buena calidad a precios muy reducidos. Sin embargo, también los grandes almacenes tienen algunos almacenes conocidos como ‘outlets’ donde se pueden conseguir artículos de temporadas pasadas.

Le puede interesar: ¿Qué hacer en Navidad y Año Nuevo? Anímese a celebrar con estos planes

Recientemente, el tiktoker conocido como ‘El man de los descuentos’ encontró ‘la bodega secreta de Tiendas Ara’ donde se pueden encontrar artículos para el hogar y electrodomésticos hasta con el 50% de descuento.



En la publicación que se hizo viral en las diferentes redes sociales, ‘El man de los descuentos’ dio detalles de los precios ‘imperdibles’ de los productos que allí se encuentran, además indicó que en este lugar se pueden encontrar elementos que han sido de temporadas anteriores.



La bodega secreta de ‘Tiendas Ara’ se encuentra ubicada en el sur de Bogotá, en el barrio Restrepo, en la carrera 19 D #17 - 37.

También puede leer: Reconocida marca de ropa que planea expandirse a otros países ofrece grandes descuentos

Algunos de los productos que muestra el tiktoker con sus respectivos precios son:

Centro de entretenimiento colgante para poner debajo del televisor: 35.000 pesos. Set de dos mesas de centro de sala: 30.000 pesos. Aro de luz con trípode incluido: 30.000 pesos. Ducha cuadrada de acero inoxidable: 15.000 pesos.

Tras la publicación, los internautas han comentado: “Queda exactamente en el local donde quedaba el antiguo almacén Tía”, “Ya no hay nada, esta tarde fui y ya no encontré nada absolutamente nada”, “Queda en el Restrepo y es seca al Only y la Plaza de mercado”, entre otros.

Más noticias en EL TIEMPO