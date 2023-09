Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más polémicas en las redes sociales, pues confirmaron su relación a finales del 2022 y han pasado por varios problemas a lo largo de un año.



El pasado 8 de agosto, la pareja anunció que ya no seguían juntos y que también terminarían su relación laboral: "No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja".



Sin embargo, la pareja volvió a aparecer el pasado 27 de agosto en el programa 'The Suso's Show' y allí hablaron de su relación, lo que confundió a sus seguidores. En nuevos reels, Aida y Jim reaparecieron en Cartagena.



Al parecer, la madre del joven de 23 años fue quien los llevó de viaje, pues en un video publicado por el actor dice: “Mi mamá cuadró todo, fue quien planeó el viaje y nos puso a los dos acá”.



En un nuevo video, se ve a Alina en compañía de Jim, los dos visten de blanco y están acompañados de quien sería la madre del joven. "Dicen que nos despedimos más que los hermanos Gasca, pero recuerden, ellos siempre vuelven y nosotros oficialmente volvimos", dice la actriz.



Y también aprovecha el momento para agradecer a su suegra quienes los "casó" en la playa. La mujer responde: "Y lo que une la suegra no lo separa nadie".



Luego de esto Jim Velásquez dice: "Señora Alina Lozano, ¿acepta ser la esposa de este guapo joven?", a lo que ella responde: "Acepto". Posteriormente, Alina dice: "Jim Velásquez ¿aceptas ser el esposo de esta hermosa señora?" y él responde de manera afirmativa.



Para finalizar el video se dan un beso y aseguran que la boda oficial será en Villa de Leyva.



Los seguidores no dudaron en responder al video: "¿Será verdad o es otra broma?", "felicidades que lindo verlos juntos, son una pareja muy divertida", "Alina me encanta su decisión son una linda pareja y muy divertida", "triunfó el amor".

