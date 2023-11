Alina Lozano y el destino de ensueño para su luna de miel con Jim: ¿a dónde van?

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron. En redes sociales no dejan de hablar de este acontecimiento de la farándula colombiana.



(Lea también: Críticas a Alina Lozano y su novio por su ‘emprendimiento’: venderán espermatozoides).



En la tarde del 23 de noviembre, al mismo tiempo que Andrea Valdiri y Felipe Saruma anunciaban su divorcio, Alina Lozano, de 54 años y Jim Velásquez, de 24 años, dieron el tan esperado sí en una boda católica que se llevó a cabo en un lugar campestre a las afueras de Bogotá, y en donde sus familias y algunos amigos como Yina Calderón y Epa Colombia los acompañaron.

En sus perfiles de Instagram, se han consignado los mejores momentos, como la entrada de los novios y cuando el sacerdote dijo: “Ya puede besar a la novia”.



Los internautas no dudaron en dejar reacciones como: “Ya no sé si es actuación o no”, “¿O sea que todo era verdad?”, “Me dieron ganas de llorar, qué historia tan bonita”, “Nunca me había sentido tan confundida”, “Qué pereza tanta gente negativa y envidiosa, vivan y dejen vivir”.



(No deje de leer: Video: ¿Jim Velásquez le puso los ‘cachos’ a Alina Lozano en su despedida de soltero?).

Sorpresa de Alina Lozano a Jim Velásquez

Tras finalizar la misa e iniciar la celebración, la pareja de recién casados tuvo una corta conversación con la ‘Revista Vea’ y allí no disimularon su felicidad por este momento especial, pero Alina no dejó pasar la oportunidad sin dar a conocer que el 22 de diciembre se irán a Roma, Italia, para disfrutar de su luna de miel y se espera que reciban el Año Nuevo desde allí.



“A los minutos de habernos casado le dije: ‘Amor, nos vamos de luna de miel’ y él no entendía en qué momento habíamos planeado eso, pero yo ya lo había dejado listo”, dijo la actriz para el medio mencionado anteriormente.

Igualmente, Jim aprovechó la oportunidad para confesar que, con el dinero ganado con su trabajo de este año, compró un apartamento en el norte de Bogotá, donde vivirán juntos.



(Le podría interesar: Alina Lozano contó que padeció de grave enfermedad: 'Los dolores fueron un infierno').

“Compré un apartamento para que vivamos juntos. El trabajo de este año lo invertí en eso, queda cerca al centro comercial Parque La Colina”, dijo Velásquez sobre la sorpresa de bodas.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

