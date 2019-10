Las 3 historias más curiosas del 'Superclásico' entre Boca y River

El River - Boca es un enfrentamiento único en el mundo del fútbol. Esta rivalidad histórica se ha convertido en uno de los duelos con mayor tensión en el deporte. Ambos representan más que un equipo de fútbol y han convocado hinchas a lo largo y ancho del planeta.



Son más de 365 ocasiones en las que se han enfrentado. Partidazos, polémicas, tristezas, alegrías, frustraciones, celebraciones y tragedias. De todo ha tenido el famoso Superclásico que año tras año convoca más personas alrededor del mundo.



Estas son las tres historias más curiosas que se han dado en estos enfrentamientos.

Di Stéfano, el portero de River contra Boca

Di Stéfano debutó en 1944 en River Plate, de Argentina. Foto: Tomada de: wikipedia.com

30 de julio de 1949. Estadio Monumental. Buenos Aires, Argentina. El 'millonario', como se le conoce a River, recibe en su estadio al 'xeneize', apodo de Boca. Entre los jugadores, se encontraban verdaderas leyendas del fútbol.



En River, las figuras eran Alfredo Di Stéfano, ídolo de Millonarios en Colombia, y el guardameta Amadeo Carrizo, un referente en la portería del equipo de la banda cruzada. Ellos dos son los protagonistas de una de las anécdotas más curiosas que se dieron durante un Superclásico.



El 'xeneize' contaba en sus filas con jugadores de talla mundial como Heleno Da Freitas, brasileño que pasó por el Junior de Barranquilla. A pesar de una excelente plantilla, el 'azul y oro' casi pierde la categoría y se va al descenso en ese año.



El portero de River, Amadeo Carrizo recibió un pelotazo en los testículos. Tan fuerte fue el golpe que el jugador tuvo que retirarse por varios minutos esperando que lo atendieran. Carrizo declaró en una entrevista con 'AS' que "se sintió descompuesto".



Sin guantes y con un buzo amarillo, Di Stéfano, el delantero referente y gran figura del equipo, decidió ser el portero por los seis minutos que Carrizo era atendido a un costado de la cancha.



Entre risas, Carrizo recuerda el partido y el hecho de que a Di Stéfano no le hayan marcado gol. "Lo hizo bien. Hasta de portero era bueno", dijo el argentino sobre su excompañero.



El delantero, que después de su paso por el 'millonario' llegó a Millonarios y Real Madrid, logró mantener su arco bien defendido. El partido terminó 1 a 0, a favor de River.

Boca juega de local en el Monumental

Boca siendo local en El Monumental de River

En un Superclásico, las hinchadas de cada equipo juegan un papel fundamental. Más que nunca, se sienten parte del equipo que está jugando. Los estadios siempre se llenan de miles de personas que apoyan con fervor. Comúnmente, la mayoría de hinchas locales es impresionante.



Los colores, las canciones, la historia de cada hincha y el amor por la camiseta, se desbordan en este partido.



Sin embargo, un día especial en la historia del Superclásico puso a Boca a jugar como local en una cancha en la que siempre fue visitante.



El 6 de junio de 1984 el calendario indicaba: Boca contra River. La Bombonera, la mítica cancha del 'xeneize', se encontraba clausurada desde hace algunos meses. Como era costumbre durante esa época, el 'azul y oro' alquilaba el estadio del 'millonario' para disputar sus encuentros.



Fue aquel miércoles 6 de junio el día en que Boca ofició como local en la cancha de River, contra River. El partido terminó empatado 1 a 1. Curiosamente, los dos goles fueron obra de Boca; un gol de Ariel Krasouski y un autogol de Iván Stafuza, ambos jugadores del 'xeneize'.

Capitán de Boca expulsado por celebrar un gol

Durante el año 1971, se desarrolló en Argentina una huelga de futbolistas que derivó en una crisis deportiva y económica de varios clubes. Boca y River intentaban remediar los efectos de la huelga con jugadores jóvenes emergentes en sus plantillas.



En ese contexto llegaron al Superclásico del 12 de marzo de 1972. También, recientemente se había instalado una nueva regla: los once jugadores de un equipo no podían celebrar juntos después de anotar un gol. Esta medida tenía el fin de no perder tiempo de partido.



Ambos equipos tenían alineaciones que contaban con algunos jugadores de experiencia y varios futbolistas jóvenes. Ninguno de los clubes tenía buen presente y los dos directores técnicos tambaleaban en sus puestos.



Boca, en la cancha de River, gana 0 a 3. Al marcar el cuarto gol a favor, todos los 'xeneizes' se reúnen en una esquina del Monumental a celebrar la histórica goleada. Haciendo uso de la nueva regla, el árbitro Fernández decide expulsar a Silvio Marzolini, capitán de Boca.



El árbitro que tomó esta decisión aclaró después que había advertido a Marzolini que "no iba a tolerar que siguieran celebrando y provocando a la hinchada local", según 'AS', de España.



El fútbol es, según el periodista Dante Panzeri, "la dinámica de lo impensado". En un enfrentamiento tan histórico como el Superclásico, las anécdotas curiosas abundan. Muchos futbolistas de los mejores equipos del mundo han expresado su deseo de jugar uno de estos partidos en algún punto de su carrera.



ANDRÉS FELIPE GALINDO FERNÁNDEZ

@agalo98

