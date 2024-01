El desgarrador mensaje del salsero Bobby Cruz tras muerte de su esposa Rose Marie

El cantante Bobby Cruz escribió unas sentidas palabras para despedir a su esposa Rose Marie, quien murió este 8 enero. Tenían un matrimonio de más de seis décadas.

(Más: Bobby Cruz: una leyenda viviente).

Rose Marie, de origen estadounidense, pero adoptada por puertorriqueños, contrajo nupcias con Cruz en 1961. Tuvieron tres hijos, Tania, Cindy y Bobby Jr.

Bobby Cruz y Rose Marie. Foto: Facebook: Bobby Cruz

El amor que le profesaba el salsero fue tal que le dedicó una canción con su colega Richie Ray:

Eres tú, la mujer que en mi vida conoció

Mil engaños, injurias y dolor

Sin faltarle, tu apoyo ni tu amor

Por ser fiel a mí, te amo, Rose Marie

Rose Marie, gracias porque al visto el cambio que hubo en mí

Gracias porque me has sabido perdonar

Lo poco que te ame, lo mucho que mentí

(También: Sentido mensaje del actor Christian Oliver antes de morir en accidente con hijas: video).

Las desgarradoras palabras de Bobby Cruz tras muerte de su esposa

Para darle la bienvenida al 2024, la pareja había compartido una foto, en la que se veían sonrientes. "Rose y yo queremos desearles un año lleno de paz y de bendiciones. Que Dios toque el corazón de todos ustedes y que llene sus vidas", comentaron.

Este 8 de enero, el cantante acudió de nuevo a sus redes para lamentar el fallecimiento de su eterna compañera.

"Hoy partió mi amada Rose Marie con el Señor. Su fallecimiento deja un vacío profundo en mi corazón y el corazón de toda mi familia", escribió.

"Ella fue el regalo más grande que la vida me dio, y la vida me quitó. Fui un hombre afortunado por tenerla todos estos años. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor por el privilegio de haberla tenido en mi vida. Murió hoy en la mañana, el Señor la mandó a buscar", agregó.

El intérprete de Bella es la Navidad le agradeció por ser su ancla, norte, amiga y compañera. "Nos vemos pronto. Te amo, Rose Marie", concluyó el puertorriqueño, de 86 años.

(Vea: La actriz Cameron Díaz reacciona al ser vinculada en la 'lista' de Jeffrey Epstein).

A los mensajes de condolencias de fanáticos se sumó el cantante Rubén Blandes, quien le aseguró a Cruz que no estará solo en estos difíciles momentos.

"A mi colega, amigo y hermano, Bobby Cruz, enviamos nuestro abrazo y sentidas condolencias por la partida de su querida compañera de toda una vida, la gentil Rose Marie. Pero el dolor inconmensurable que deja su vacío se alivia con la memoria y efecto de tantas décadas brindando amor, apoyo y ayuda", afirmó en su cuenta de la red social X.

A mi colega, amigo y hermano, Bobby Cruz, enviamos nuestro abrazo y sentidas condolencias por la partida de su querida compañera de toda una vida, la gentil ROSE MARIE.

Pero el dolor inconmensurable que deja su vacío se alivia con la memoria y efecto de tantas décadas brindando… pic.twitter.com/UzM0Mcy2NJ — Rubén Blades (@rubenblades) January 8, 2024

