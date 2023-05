En el mes de noviembre de 1997, se conoció una increíble historia que sorprendió a todo el mundo: por primera vez se registraba el nacimiento de septillizos que lograron sobrevivir completos durante todo el embarazo.



Esta historia protagonizó las portadas de muchos medios de comunicación a nivel mundial, sin embargo, no todo fue como se esperaba.

Tras el exitoso nacimiento de Brandon, Joel, Nathan, Kenny, Natalie, Alexis y Kelsey, todo Estados Unidos estaba pendiente del desarrollo y estado de salud de los recién nacidos, pues dos de ellos nacieron con un tipo de parálisis cerebral que los llevó a atravesar varias cirugías para poder caminar y realizar actividades junto a sus cinco hermanos.

Sin embargo, con los cuidados, responsabilidades y gastos que los septillizos McCaughey implicaban, el padre los abandonó, motivo por el cual varias empresas y hasta el presidente de Estados Unidos en ese entonces Bill Clinton, decidió apoyar económicamente a esta familia.

En noviembre del año 2022, los hermanos cumplieron 25 años y se conoció que actualmente varios de ellos ya tienen vidas establecidas, pues están casados y han tenido hijos.



Según dijo la madre de los septillizos al portal ‘Pronto.es’: “es duro cuando te das cuenta de que ya no te necesitan. Ahora ya no les decimos lo que tienen que hacer a no ser que pidan nuestra opinión”.

Así lucían los septillizos pocos meses depues de su nacimiento, y tras intensos tratamientos médicos. Foto: Tomada del portal Pronto.es

“Me encanta cuando todos vuelven a casa, ya que es algo que solo ocurre un par de veces al año. Hay mucha gente y mucho ruido, pero disfruto viendo la entrada de la casa llena de coches y a mis nietos montando en bici”, dijo la mujer en la entrevista que buscaba conmemorar los 25 años de vida de los hermanos McCaughey.



Bobbi McCaughey -la madre de los septillizos- comentó que actualmente trabaja como cuidadora de niños que padecen condiciones especiales.

