Mark Hoppus, el bajista de la banda estadounidense Blink 182, informó en su cuenta de Instagram que hace tres meses ha estado recibiendo quimioterapia para tratar el cáncer que padece.

El músico de la banda formada en 1992, y reconocida por canciones como 'All the small things' y 'First Date', escribió "esto apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superarlo".



Asimismo, dijo: "todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy intentando mantener la esperanza y la actitud positiva. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos".

Mark Hoppus, bajista de Blink 182, tiene cáncer. Foto: Instagram @markhoppus

En su perfil de Instagram también compartió una imagen tras anunciar la noticia en la que se le ve sentado en lo que sería un hospital.



Con la fotografía escribió "Sí, hola. Un tratamiento de cáncer, por favor".



El cofundador de la banda, Tom DeLonge, se pronunció sobre la situación en su cuenta de Twitter con un conmovedor mensaje.



"Y para agregar a las propias palabras que él usó hoy, también me gustaría decir que es fuerte y un superhumano que está superando este difícil obstáculo con un corazón muy abierto", aseguró el exvocalista de la banda.



Travis Barker, quien fue el baterista de Blink-182, publicó una imagen en sus historias de Instagram junto a Hoppus y con ella escribió: "Te amo".

Blink-182 es considerada como la banda pionera en el género pop punk.

(Puede seguir leyendo: El cura que fingió ser traficante de órganos para salvar a un niño)