Este miércoles llegó una noticia amarga para los fanáticos del rock que esperaban ver a su banda favorita, Blink-182, en el Festival Estéreo Picnic. Como ya se había especulado, a causa de la lesión del baterista Travis Barker, no podrán hacer su gira por Latinoamérica.



Pero esto no significa que no pasen por Colombia. De hecho, su presentación fue aplazada para la edición de 2024.

“Con profunda tristeza debemos informar que Blink-182 no hará su gira por México y Sudamérica en 2023, por lo cual la banda no se presentará en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cuál la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023”, dijo la organización del FEP en un comunicado.



En este mismo texto explicaron que aquellas personas que tengan boleta individual del día jueves 23 de marzo de 2023 pueden solicitar la devolución de su dinero o cambiar su entrada individual para cualquier otro día sin ningún costo adicional.



Ahora, quienes compraron Combo 4 Días (General o VIP) para el FEP 2023, y la compra se haya registrado desde el 31 de octubre de 2022 en adelante, tendrán la posibilidad de solicitar cambio a Combo de 3 Días (General o VIP) en la misma localidad adquirida en principio, además de tener la posibilidad de solicitar la devolución del valor de la diferencia, que asciende a doscientos mil pesos colombianos ($200.000) para localidad General, y a quinientos cincuenta mil pesos colombianos ($550.000) para localidad VIP.



Por último, quienes no habían terminado de completar su Alcancía Individual pueden cancelar sin penalidad o modificarla para ingresar otro día. Para las personas que aún no han completado su Alcancía Combo 4 Días pueden modificarla por Combo 3 Días.



En cualquier caso, deberán dirigirse a la página web https://www.festivalestereopicnic.com/#/aplazamientoblink y diligenciar el formulario que estará disponible a partir del 2 de marzo a las 00:00 horas hasta el 5 de marzo a las 23:59.



Una vez haya sido exitoso el proceso recibirá la devolución a partir del 12 de mayo.



Quienes deseen asistir sin importar este percance podrán disfrutar de la presentación de Twenty One Pilots, banda estadounidense famosa por éxitos como ‘Chlrorine’, ‘Tear in my heart’ y ‘Heathens’.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS