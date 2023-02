De la mano de grandes colaboraciones con artistas, un exitoso repertorio musical y un estilo musical característico, ‘Blessd’ -cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño- ha ido, poco a poco, ganándose un lugar en la escena urbana.



Con tan solo 23 años, el artista antioqueño se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional. Se volvió viral hace cuatro años con una canción que subió a las redes sociales y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos.

En 2020 estalló las plataformas con el sencillo ‘Viernes Social’, en 2021 lanzó una sorpresiva colaboración con Maluma, en 2022 fue nominado a varios premios musicales y, este 2023, no ha dejado de llevar su música a varios rincones del mundo.



Recientemente, el intérprete de ‘Medallo’ -uno de sus éxitos más recordados- estuvo de paso por Barranquilla, donde vivió un preocupante momento que no tardó en ser compartido por sus seguidores en redes sociales.

(Lea también: ¡Colombia presente! Blessed cantará en el Super Bowl LVII).

Facebook Twitter Linkedin

El cantante ha consolidado una prometedora carrera artística. Foto: Instagram: @blessd

El cantante y compositor colombiano se encontraba en medio de su presentación en el Bestival 2023 cuando, de repente, decidió interrumpir su show para dar un anuncio y, de paso, hacer una singular petición al público que lo observaba atentamente: “Me acaban de decir que se me perdió el celular, así que el que lo tenga (...)”, comenzó diciendo ‘Blessd’.



Y describió cómo era su celular, con la esperanza de que pudiese ser recuperado: “Tiene el fondito, es una cadenita mía y un carro. Si alguien se lo encontró, hay buena recompensa. Por favor, es el celular mío (...) Si alguien lo tiene, por favor que lo pase”.



El clip no tardó en llegar a las redes sociales, en las que generó todo tipo de reacciones. “Los contactos”, escribió un internauta, al tiempo que mostró preocupación por la información personal guardada en el teléfono del cantante; mientras que otros optaron por hacer apuntes respecto a la seguridad de la ciudad barranquillera.

(Siga leyendo: Blessd lanzó nuevo álbum 'encima' de un bus y colapsó algunas vías de Medellín).

La cuarta edición de Andina Bestival 2023 contó con la presentación en tarima de artistas como Dálmata, Systema Solar, Mr Black, Nicotruinz y Blessed, quienes prendieron la rumba en el marco del Carnaval de Barranquilla. Fue, precisamente, en este evento que el intérprete de ‘Lejanía’ anunció la pérdida de su dispositivo móvil.

¿Quién es ‘Blessed’?

El rapero colombiano, quien orgullosamente lleva el eslogan “Hecho en Medellín”, saltó a la fama en el año 2019 de la mano de la canción ‘Una’, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Según contó en entrevista con ‘CNN’, en los inicios de su carrera no tenía cómo costear sus producciones musicales, por lo que trabajaba en la central de abastos de su ciudad.



"Yo me levantaba a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana para entrar a estudiar a las 7 y salir del colegio a las 12 del día. Ese era mi día normalmente. Los fines de semana trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche del sábado o el domingo", relató ‘Blessd’ para el medio citado anteriormente.

(De interés: Ryan Castro y Blessd: un tour y una carrera que los une).

A finales de 2021, ‘Blessd’ lanzó su primer álbum de estudio titulado ‘Hecho en Medellín’ que trajo consigo más éxitos para su carrera artística. Este año no solo participó en el Bestival, sino que acaparó todas las miradas tras el anuncio de que abriría la transmisión del Super Bowl LVII de la cadena televisiva norteamericana ‘Fox’.

Más noticias en EL TIEMPO

Carolina Acevedo y su noviazgo con Lucas Jaramillo, el ex de Cristina Umaña

Las primeras fotos del rostro de Índigo: ¿se parece a Camilo o a Evaluna?

Filtran la letra de la canción de Shakira y Karol G: ‘Yo te mantenía bonito’

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO