Steven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, pasó un mal rato a la salida de una de sus presentaciones. El artista paisa tuvo que ser controlado por su esquema de seguridad para que la confrontación no pasara a mayores.



Blessd es una de las figuras más prominentes de la nueva ola de reggaetón colombiano. El joven se ha destacado por sus sencillos como solista y colaboraciones con figuras como Maluma, J Balvin y Ryan Castro.



Para aprovechar los festivales de verano, el artista se encuentra promocionando sus canciones en una gira de conciertos por el viejo continente. Aunque en redes sociales se ha mostrado agradecido de estar en Europa, no todo ha sido agradable para el colombiano.



En las últimas horas se conoció un video de la salida de una de las presentaciones del músico urbano. En la grabación se ve a Blessd intentando moverse entre la gente, cuando un hombre aparece de la nada y lo agarra por el cuello.



El gesto del desconocido no le gustó al paisa que inmediatamente se giró para soltarse del enganche del hombre. Blessd, visiblemente molesto, se alejó de su equipo de seguridad y fue a enfrentar al atacante.



El joven de 22 años intentó devolver la agresión física pero sus guardaespaldas reaccionaron a tiempo y se fueron detrás de él para impedir una escalada de violencia entre los dos hombres.



La grabación de 30 segundos muestra la sorpresa de las demás personas que estaban en el lugar al ver lo sucedido. Finalmente el colombiano es alejado de la situación y llevado al carro que lo estaba esperando para partir del sitio.



En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Los cibernautas condenaron el comportamiento de algunos fanáticos. Sin embargo, algunos reprocharon también la reacción del cantante.



Éxito global

Blessd lleva años haciendo música urbana desde Medellín y aunque era conocido por muchos, su fama no explotó hasta su primera colaboración con Maluma hace unos meses.



A finales de 2021 se consolidó como uno de los artistas más prometedores de los próximos años en Colombia. El paisa ya tiene unos números que muestran su alcance mundial.



Su último sencillo ‘Instagram’ superó las 50 millones de visitas en Youtube. También ha sido reproducida más de 35 millones de veces en la plataforma de Spotify.



En Colombia ya ha sido la canción número uno y en otros países de Latinoamérica alcanzó el puesto nueve. Blessd fue invitado a participar en los Billboard Latin Music Week, uno de los festivales de música hispana más importantes del mundo.

