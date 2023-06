Blackpink es una de las bandas surcoreanas favoritas del momento. Con tan solo unos años dentro de la industria, se ha posicionado como uno de los grupos más influyentes y exitosos del K-pop.

El fenómeno se originó gracias a la productora YG Entertainment, un destacado sello discográfico en Corea del Sur. Esta empresa entrena a los futuros 'idols' y los convierte en estrellas para que hagan parte de la industria.

La agrupación femenina está conformada por Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé, cuatro jóvenes que se han destacado por su talento para el canto, la interpretación y el baile.

Blackpink hizo historia en el listado Billboard con el lanzamiento de la canción 'Ddu Du Ddu Du' al entrar al 'hot' 100 de las más reproducidas en toda la historia. Entre sus éxitos se destacan canciones como 'Pink venom', 'Ice cream', 'How you like that' y 'Typa girl'.

Esta es la impresionante colección de carros de Blackpink



Taycan 4S Cross Turism



La cantante Jennie, de 26 años, vivió en Nueva Zelanda en su juventud, gracias a su experiencia domina el inglés a la perfección; además, habla con fluidez el coreano y el japonés.

La joven es una de las estrellas del momento. Su fama y reconocimiento hicieron que se ganara un papel en la serie producida por HBO 'The Idol' al dar vida a 'Dyanne', una artista emergente.

La joven diseñó su propio carro con ayuda de la empresa de carros Porsche. El modelo es el Taycan 4S Cross Turismo, un auto de alta gama trabajado por el equipo Sonderwunsch de la mano de la cantante.

Jennie fue parte del equipo creativo y diseñó el logotipo "Jennie Ruby Jane" que va acompañado de una nube azul. Según el sitio Porsche, el coche tiene una arquitecta de 800 voltios y hace posible una potencia de carga de hasta 270 kW.

El diseño de su parte trasera destaca una franja continua de luces con el nombre "Porche" de la mano de caracteres tridimensionales en vidrio. También, puede alcanzar una velocidad máxima de 260 km/h.

Toyota Prius Híbrido



Lisa es otra de las cantantes que ha fascinado a los fanáticos del grupo. La joven, de 26 años, es una rapera, modelo y bailarina tailandesa.

La cantante disfruta manejar su Toyota Prius Híbrido, un carro de avanzada tecnología con acabados metalizados. Según Toyota, este coche cuenta con poder de suavidad CVT (Transmisión Variable Continua) y una tecnología avanzada de vehículos híbridos.

Mercedes-Benz



Rosé disfruta de uno de los autos de la reconocida firma Mercedes-Benz. La cantante nacida en Auckland, Nueva Zelanda, tiene el modelo Clase S.

El Mercedes Clase 6 tiene una flota de motores diésel, gasolina e híbridos enchufables que lo vuelven uno de los carros más modernos de la actualidad. Según el sitio, la lujosa gama tiene un sistema de antibloqueo de frenos y control de estabilidad.

Además, la velocidad de este carro está situada entre los 250 km/h , con una aceleración de 0 a 100 km/h. Esta generación es uno de los automóviles más importantes de la firma.

BMW Serie 7



Jisoo tiene un BMW Serie 7, el cual es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4.7 segundos, con un consumo de emisiones de 7.0 a 8.0 WLTP.

La cantante se unió a la agencia YG Entertainment en 2011 y se convirtió en aprendiz durante cinco años, antes de debutar en 2016 con la agrupación Blackpink.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO