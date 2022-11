Este viernes, 25 de noviembre, es el Black Friday (Viernes Negro) en Colombia. Este evento de descuentos se desarrolla desde hace varios años en el país y se conmemora en el último viernes de noviembre. La idea es que las personas aprovechen para hacer las comprar de navidad con grandes descuentos.



En el marco de esto, se hizo viral un video en la aplicación 'Tik Tok', en el que una chica explica cómo se pueden aprovechar los descuentos y no caer en las trampas que algunas empresas ponen al cambiar los precios de los productos.



Paula Solis, una española, que aparece como @paulavasolis en la red social, explicó que lo primero es descargar la aplicación móvil de su tienda de ropa favorita. Ella centra sus trucos en una de ellas, la gigante española 'Zara'.



Mencionó que "los descuentos salen primero en la aplicación, horas más tarde en la página web y, por último, en la tienda física.



Agregó que el paso siguiente es guardar las prendas que más le gustan, para asegurarla y que no se acabe tan rápido. Además, si ya no está disponible, Paula sugiere que se ponga en el buscador de Google.



En cuanto a qué comprar, la 'tiktoker' dijo que los "básicos nunca sobran", por lo que prendas que se pueden combinar con todo siempre son una buena adquisición.



Eso que ella aplicó para una sola tienda, puede funcionar los otras que dispongan de aplicación o que tengas los descuentos en sus páginas web.



Por otra parte, en Colombia ya muchas empresas están empezando a aplicar los descuentos, que no solo están planeados para el viernes, sino hasta el 27 de noviembre.

