Anthony Loffredo, conocido como el Blanck Alien, es una de las personas que más controversia suele generar en redes sociales y en la prensa internacional, pues en diferentes ocasiones ha mencionado que su proyecto de vida es convertirse en un alien, sin importar las modificaciones que le tenga que hacer a su cuerpo.

Hasta el momento, el francés de 35 años, quien actualmente vive en México, ha logrado cambiar bastante su imagen y ha conseguido tener la lengua bífida y verde, implantes bajo la piel, tatuajes en todo su cuerpo, cortar su nariz y orejas, afilar sus dientes y amputarse algunos dedos de su mano.



Este proyecto de verse como un alienígena, lo han ayudado a conseguir más de un millón de seguidores en Instagram y a invertir más de 40.000 dólares (166 millones de pesos colombianos) en sus modificaciones.



En una entrevista con el diario 'El Mundo', Black Alien reveló que empezó a transformarse cuando tenía 26 años, pero era una idea que tenía desde pequeño, pues el tema de los aliens era algo que le fascinaba.

La primera modificación que se realizó fue en la lengua, "luego tatuajes, implantes en la cabeza y en los brazos, más tatuajes y amputaciones en la boca, nariz, orejas y manos... Hasta llegar conseguir el aspecto con el que me encuentro actualmente", le comentó al medio ya mencionado.



Asimismo, reveló que los próximos pasos de su proyecto son quitarse los dedos de la otra mano y una pierna.



"Me quiero cortar la pierna y ponerme una biomecánica. Sé que es una locura, pero es mi meta. Hay gente sin piernas que está más fuerte y sana que tú y que yo. Es todo mental", contó.



Además, comentó que otra de sus próximas cirugías será cortarse el pene en dos. "Sí, es otro de mis proyectos. La intención es dejarlo con dos puntas cómo tengo la lengua. Funciona igual", aseguró.

Hasta el momento, ninguna de las modificaciones que se ha hecho ha cambiado su forma de vivir, pues según él, respira, come y hace todo normal. Además, el dolor para él es mental: "Es que es tu mente la que te maneja. Si quieres ser fuerte, lo vas a ser, tengas pierna o no, porque tu mente así lo quiere".



Loffredo sabe los riesgos que corre con cada cirugía, pero aun así está dispuesto a continuar con su proyecto, así pierda la vida haciéndolo. "Yo estoy listo para morir por él. Sería una muerte feliz para mí", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

