Bizarrap anunció una nueva colaboración con Shakira: ‘Muy pronto se viene algo’

Después del éxito de la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', canción en la cual Shakira realizó una tiradera en contra de Gerard pirqué y su nueva pareja, Clara Chía, el argentino anunció una nueva colaboración con la colombiana en medio de la ceremonia de los 'Premios lo nuestro'



Y es que, esta sería una de las pocas veces en las que el productor estaría sacando dos colaboraciones con el mismo artista.



(Además: Colombianos brillan en los Premios Lo Nuestro: nombres de los ganadores de la noche).

El anuncio de Bizarrap fue hecho luego de recibir el premio a 'Mejor Canción del Año' por su exitosa colaboración con la colombiana, pues la 'tiradera' al exfutbolista fue tan escuchada en su momento que obtuvo cuatro títulos Guinness World Records.



Durante su discurso de agradecimiento por la estatuilla, agradeció a Shakira por su colaboración y provocó toda una ovación cuando anunció que nuevamente iban a estar juntos en una nueva canción.



(Siga leyendo: Shakira compartió en redes sociales los ensayos para el lanzamiento de su nuevo álbum).

Discurso de Bizarrap al ganar la categoría "Colaboración del Año Pop/Urbano" en #PremioLoNuestro pic.twitter.com/F3YzaePAx0 — Bizarrap Data (@bzrpdata) February 23, 2024

"Yo quiero dedicarlo a la gente, a Shakira que le agradezco por abrir su corazón en mi estudio. Es impresionante lo que provocó la canción este año y estoy muy orgulloso. Muy pronto se viene algo que trabajamos con ella también", dijo.



El argentino no dio muchos detalles sobre la colaboración que lanzará con Shakira y de momento se desconoce si la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' estará incluida en el nuevo álbum de Shakira 'Las mujeres ya no lloran', que se estrenará el 22 de marzo de 2024, o si se trata de una nueva canción.



(Siga leyendo: Martha Isabel y Juan David se confiesan en ‘La casa de los famosos’: ¿habrá romance?).

Se desconoce el formato de la nueva colaboración entre ambos artista. Si será una nueva sesión del argentino o si será una canción dentro de Las mujeres ya no lloran, el álbum que Shakira lanzará el próximo 22 de marzo.

Shakira lanzará nuevo álbum el 22 de marzo

Por medio de sus cuentas oficiales, la barranquillera anunció el lanzamiento de su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'.



"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", describió.



(Siga leyendo: Tatán Mejía y Maleja Restrepo se casarán otra vez: así fue la romántica propuesta).

"La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", puntualizó la cantante.

Más noticias:

Las 'milagrosas' historias de mujeres que han dado a luz siendo de la tercera edad

Mujer y su bebé dejaron de vivir en la calle tras volverse virales vendiendo sándwiches

Colombianos venden tamales en EE. UU. y ganan hasta 800 mil pesos al día