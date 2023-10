Bizarrap sorprendió a sus seguidores con un tráiler que creó expectativa entre sus fanáticos y que anuncia el lanzamiento de su nueva 'BZRP Music Session #57’ el próximo 4 de octubre.



En compañía del legendario actor Guillermo Francella, reconocido por participar en producciones de cine y televisión como 'El secreto de sus ojos', 'Granizo' y el 'Encargado', el artista hizo todo un clip que de película.

Al mejor estilo del 'Lobo de Wall Street', el músico aparece en compañía de una multitud de trabajadores de una oficina, que de manera desenfrenada parecen celebrar el cierre histórico de un negocio, como si fuese la bolsa de New York.



Sin embargo, en el minuto 2:00 se aclara que, en realidad, están festejando el gran éxito de Biza como artista. Parado encima de un escritorio y con micrófono en mano, el DJ anuncia que lograron 8.500 millones de reproducciones en Spotify.



"Ganamos, volvimos a ganar y vamos a seguir ganando", dice el músico en el clip mientras recibe una ovación del auditorio que corea su nombre.

Luego recibe una champaña que simula a la celebración de Messi con la selección argentina cuando ganaron la Copa Mundial de Qatar en 2022.



De pronto, el gran festejo es interrumpido de manera abrupta por un grito de Francella, que interpreta al dueño y manager de la gran compañía 'Bizarrap Records' y que los manda a llamar a su oficina, tras la desenfrenada fiesta.

Allí el hombre les llama la atención a Biza y su compañero de trabajo, mientras muestra en un proyector una serie de tuits que hacen alusión a un 'trend' de Twitter con la palabra 'Bizapop', donde se lee: 'Biza sin rap', 'Siempre la mejor va a ser la de Frijo' haciendo referencia a la 'Music Sessions #10', en sus inicios.



”¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le dice Francella al artista. “Que cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos”, contesta Biza.



El diálogo continúa con una reflexión en la que el supuesto manager, interpretado por el actor argentino, le dice que debe entender que "la gente no elige la música, si no ella elige quién quiere que la escuche" una afirmación que cierra el video con la pregunta de Biza: “Y yo, ¿a quién tengo que escuchar?”.



Esto explica porqué el pasado 25 de septiembre, el compositor cambió su nombre en sus redes sociales por Bizapop, que al parecer, levantó las sospechas de que su próxima colaboración podría ser con una artista del género pop. Se rumora que se puede tratar de Lali Espósito, Emilia Mernes o Belinda.





