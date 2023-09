A pesar de que Britney Spears lleva años sin sacar música como solista, su excéntrica vida personal ha mantenido a la ícono de la música pop de inicios de siglo presente en las portadas de los periódicos más importantes del globo.



(Lea también: Britney Spears podría regresar a los escenarios en el 2024 en la gira de Madonna).



La artista, intérprete de éxitos como “... Baby One More Time”, “Toxic” y “Oops!… I Did it Again”, ha sido protagonista de todo tipo de casos, como el desmesurado control que le ejercía su padre, o incluso de teorías conspirativas, como que murió y fue reemplazada por una actriz.

A pesar de las creencias desenfrenadas de sus fanáticos, la artista sigue viva, y su vida amorosa parece estar renaciendo, apenas un mes después de su divorcio con su último esposo, el entrenador físico Sam Asghari.



Se trataría de Paul Richard Soliz, un hombre de ascendencia mexicana que trabajó haciéndole mantenimiento a la lujosa mansión de Spears en el 2022. La vivienda fue vendida en marzo de este año.

Algunos rumores dicen que el amorío empezó justo después del divorcio de la cantante, pero otros dicen que tuvieron una aventura hace meses, lo que supondría una infidelidad. Sin embargo, más allá de cualquier posible adulterio, el tema que más parece preocupar a los fanáticos es que Soliz, a sus 37 años, tiene condenas por todo tipo de delitos, según el medio ‘Page Six’.



Su historia criminal demuestra que, en el 2014, el mexicano tuvo un cargo por perturbar la paz y otro por poner en peligro a un niño. Luego, en el 2016, tiene un cargo por conducir sin licencia, y estuvo en juicio entre el 2019 y el 2022 por posesión ilegal de armas.



(Relacionado: Britney Spears estaría buscando acercarse a su papá: ¿por qué?)



Algunas fuentes dicen que la pareja sigue saliendo, otras dicen que su amorío terminó y que ya no hablan. Sin embargo, hace pocas semanas los vieron yendo juntos a tomarse un café.



“Britney es una mujer fenomenal”, le dijo Soliz a un paparazzi que lo abordó en la calle para preguntarle sobre su relación. “Es una muy, muy buena persona”, agregó, sin dar detalles sobre la vigencia de su romance, pero insinuando que no han perdido comunicación.



(De interés: Britney Spears celebró su separación de Sam Asghari con popular ‘fiesta de divorcio’).



Lo que se sabe es que ambos tienen hijos: Paul Richard tiene tres hijos, cuya madre murió. Dos de ellos viven con su abuela materna, y el otro está internado en una institución de salud mental. Britney, por su parte, tuvo dos hijos con Kevin Federline, Sean y Jayden, pero ninguno vive con ella, pues se mudaron a Hawaii con su padre.

Lo que parece indicar la situación es que Britney está lista para nuevas aventuras amorosas, sin importar la procedencia o el pasado de quien logre entrar a su corazón, sea Soliz u otro, y, como dice el dicho popular, “luto solo para los muertos”.

