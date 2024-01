'Biopics' de Michael Jackson y Bob Dylan iniciarán su producción este 2024

Este 2024 se iniciará la producción cinematográfica de la vida de dos de las leyendas más recordadas del siglo XX. Bob Dylan y Michael Jackson son algunos de los personajes que tendrán un 'biopic' este año a manos de reconocidas figuras de Hollywood, donde se narrarán sus letras y sus eventos más canónicosen la pantalla grande.

Si es amante de estos dos grandes del rock y el pop, aliste sus entradas para disfrutar de dos grandes historias del ingenio musical y los pasos que cada uno tuvo que llevar por separado para mostrar su talento al mundo y convertirse en estos referentes de la música.



(Le puede interesar: ‘Le di un pico’: Martha Isabel Bolaños, la 'pupuchurra' reveló anécdota con Michael Jackson).

'A complete unknown'

El estadounidense Timothée Chalamet protagonizará el biopic de Bob Dylan. Allí reencarnará la vida y obra del cantante en sus momentos más importantes, como su llegada a New York con el sueño de emprender su carrera, con tan solo 19 años.



“Es una época muy increíble en la cultura americana y la historia de un Bob Dylan a sus 19 años, llegando a Nueva York con dos dólares en su bolsillo y convirtiéndose en una sensación mundial a menos de tres años de conocer la industria folk de la ciudad. Y luego por supuesto dejándolos atrás mientras asciende al estrellato", señaló el director James Mangold para 'GQ'.



(Siga leyendo: Kylie jenner y Timothée chalamet confirmaron su relación en un concierto).



La cinta también contará con las participación de Mónica Bárbaro, actriz estadounidense conocida por sus papeles como 'Yae'l en la temporada 2 de Unreal, Cora Vasquez en 'The Good Cop' y Benedicth Cumberbatch.



Aún no se conoce fecha exacta de su estreno, pero se sabe que su producción iniciará en febrero del 2024

'Michael'

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, llegará a la pantalla grande la historia del rey del pop, sus momentos más épicos y narración de cómo se consolidó su carrera, mientras su identidad y su vida personal eran observadas por la opinión pública.



El film será protagonizado por Jafaar Jacskon, sobrino del difunto artista, e iniciará grabaciones el próximo 22 de enero, de acuerdo con EFE.



La cinta contará con la producción de Graham King, uno de los creadores detrás de 'Bohemian Rhapsody', la historia de Freddy Mercury, y 'The Aviator', con un guion elaborado John Logan.



(Lea también: Michael Jackson 'revive' y canta éxitos recientes de la música gracias a la IA).



El productor ha dicho que busca describir "cómo este personaje de una personalidad sin igual se convirtió en el Rey del Pop". La prensa norteamericana asegura que la cinta llegará en abril del 2025 a las salas de cine, tras 16 años de la muerte de la leyenda.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias