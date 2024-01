Biógrafo de Benedicto XVI afirma que este “quedó decepcionado” del Papa Francisco

El biógrafo de Benedicto XVI, Peter Seewald, expresó algunas de sus preocupaciones sobre cómo el Papa Francisco está gestionando el legado de su predecesor.⁣



Durante una entrevista para el 'New Daily Compass' , el escritor afirmó que el fallecido sacerdote se decepcionó varias veces del actual Sumo Pontífice por la manera de llevar y mantener la imagen y las reglas de la Iglesia.

“Benedicto confiaba en Francisco. Pero quedó amargamente decepcionado en varias ocasiones”, expresó Seewald para el medio citado, el pasado 27 de diciembre.



La declaración sorprendió a muchos, ya que ante la opinión pública se creía que el argentino tenía una buena relación con Joseph Aloisius Ratzinger, como era el nombre de pila de su predecesor, pues el primero le escribía cartas amables y lo llamaba el "Gran Papa".

El papa despidiendo a Benedicto XVI antes de reposar en la tumba de San Juan Pablo II. Foto: EFE

Sin embargo, para el difunto obispo esta intención se desvaneció al "notar que su compañero modificaba varias de las costumbres que estuvieron en la institución durante años y se conservaron en su mandato".



Una de ellas, la reversión de la carta apostólica Summorum Pontificum de Benedicto XVI de 2007, donde se reconocía el derecho de los sacerdotes a celebrar la misa en latín y que el actual Papa limitó a solo casos excepcionales que necesiten de su autorización.



"Bergoglio no es europeo. Tiene poco conocimiento de la cultura de nuestro continente. Sobre todo, parece tener aversión a las tradiciones occidentalizadas de la Iglesia católica. Como sudamericano y jesuita, ha borrado mucho de lo que Ratzinger consideraba precioso y querido", sentenció el autor de la biografía de Benedicto XVI: 'Último Testamento: en sus propias palabras.



Así mismo, este confirmó que tiene dudas sobre la veracidad del voto unánime para "acabar con el Summorum Pontificum de Benedicto en una encuesta mundial", y que no estuvo de acuerdo con la forma en la que el alemán se enteró de la decisión.



“Lo que encuentro particularmente vergonzoso es que el Papa Emérito ni siquiera fue informado de este acto, sino que tuvo que enterarse de ello por la prensa. Se le apuñaló en el corazón”, finalizó Seewald.

Peter Seewald, biógrafo de Benedicto XVI, afirma que la mayoría de los obispos no votaron a favor de derogar 'Summorum Pontificum' en una encuesta, y que el Papa emérito ni siquiera fue informado ello, sino que tuvo que enterarse por la prensa, siendo una puñalada en su corazón pic.twitter.com/XrQZ2DnWOY — UNA VOCE SEVILLA - Misa Tradicional (@UnaVoceSevilla) December 27, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

