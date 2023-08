‘Yo Me Llamo’, el programa de ‘Caracol Televisión’ que busca encontrar dobles perfectos de cantantes reconocidos, sigue acompañando diariamente las noches de las familias colombianas, y dando de qué hablar.

En la noche de ayer, 15 de agosto del 2023, se presentó a las audiciones del programa Angelina Zuleta, quien buscaba ser la doble perfecta de la cantautora estadounidense, Billie Eilish. Cabe recordar que la artista es la más joven de la historia en ganar las cuatro principales categorías de los Grammy, según los ‘Récords Guinness’.

Angelina, en su segmento de introducción, contó sobre su pasión por la música y sus orígenes artísticos en el municipio de Barrancas de La Guajira. Además, contrastó su timidez con la explosividad de la artista a quien planeaba igualar.

Ante su presentación con la canción ‘bad guy’, César Escola, el primer jurado en hablar, elogió la habilidad de Angelina para simular efectos digitales de la canción, y le dio un 'sí'. Amparo Grisales, no obstante, se negó a darle luz verde, dejando así la decisión en manos de Pipe Bueno.

Fue aquí cuando la imitadora tomó el micrófono y agradeció la oportunidad de estar ahí, pues llevaba unos años viendo a la gente de su edad avanzar en sus estudios, mientras ella, por la falta de oportunidades económicas de su familia, no había podido empezar una carrera.

Amparo, conmovida, le recordó “el poder de la palabra”, y la motivó diciéndole que para ella los veinte años no habían sido el fin del mundo, como expresó Angelina, sino el comienzo.

Finalmente, con un fragmento de la canción “idontwannabeyouanymore”, Angelina convenció a Pipe Bueno y clasificó a la siguiente ronda del programa.

Varios usuarios de Twitter simpatizaron con la concursante, por medio de trinos cómo: “Esa Billie Eilish de ‘Yo Me Llamo’ me representó con lo de la crisis de los 20”, y “La Billie Eilish de ‘Yo Me Llamo’ me representa”. Sin embargo, la decisión final de los jueces generó opiniones divididas entre los fanáticos de la artista que vieron el programa.

En sus historias de Instagram, Angelina expresó su agradecimiento: “¡¡Muchas gracias a todos por su apoyo y todo el amor que me han dado!! Siempre atesoraré este momento en mi corazón” (@yomellamobillieilish).

