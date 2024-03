Billie Eilish reveló gran secreto: terminó con un novio 'por culpa' de Christian Bale

Los Premios Oscar se realizarán el próximo domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la cantante estadounidense Billie Eilish realizará una presentación en vivo del sencillo ‘What Was I Made For?’, que hace parte de la película de ‘Barbie’.



La academia le realizó una entrevista a la artista y a su hermano Finneas O´Connell, quien la acompaña como compositor nominado por la canción mencionada anteriormente. En el metraje publicado en YouTube, la periodista les realiza diversas preguntas relacionadas con su carrera y su vida personal.

Durante la charla, la cantante reveló que un día soñó con el famoso actor de ‘Batman: el caballero de la noche’, Christian Bale, quien la hizo tomar una importante decisión con respecto a su vida amorosa, puesto que se convenció de que debía terminar la relación que tenía en ese entonces.



El sueño de Billie Eilish con Christian Bale



La presentadora que le realizó la entrevista a los hermanos le preguntó a la cantante de ‘Lovely’ de dónde había surgido la inspiración de sus sencillo ‘Ocean Eyes’, a lo que ella respondió que esa pregunta la debía contestar su hermano porque él fue quien la escribió.



A lo que O´Connell bromeó diciendo que la había redactado en honor a Cillian Murphy, el actor principal de ‘Oppenheimer’, porque se considera un “admirador” de sus ojos en la película ‘Dunkerque’. Tras esto, Billie Eilish continuó con la broma diciendo que su verdadera inspiración había sido Christian Bale.



A lo que la periodista le preguntó a artista si consideraba que ‘Batman’ era su superhéroe favorito, a lo que ella respondió: “Sí, realmente no sé mucho de superhéroes. Tengo que ser real, tuve un sueño hace un par de años sobre Christian Bale”.



Tras esto, Billie Eilish relató cómo fue su experiencia durante ese sueño: “Era como un pequeño café bajo la luz del sol, y me hizo darme cuenta de que tenía que romper con mi novio en ese momento. No, de verdad, me desperté y recobré el sentido”.



Ante su curiosa anécdota, su hermano y la presentadora no pudieron evitar soltar algunas carcajadas y finalmente la conductora preguntó si había terminado con esa persona después de ese sueño, a lo que la intérprete de ‘Bad Guy’ contestó que sí.

Billie Eilish, Finneas O'Connell & Amelia Dimoldenberg Bond Over Cillian Murphy's Ocean Eyes



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

