Billie Eilish revela que se siente atraída físicamente por las mujeres: 'Me intimidan'

Billie Eilish es una artista estadounidense de 21 años, quien nació el 18 de noviembre de 2001 y ha logrado establecerse en las listas de Billboard, además de ganar 29 premios desde 2019, de los cuales siete de ellos fueron adquiridos en los Grammy.



(Lea también: Conozca los nominados a ‘Mejor artista nuevo’ de los Latin Grammy: hay tres colombianos).



En una entrevista para ‘Variety’ la cantante habló sobre las críticas que el público realizaba sobre su cuerpo y su orientación sexual a sus 13 años, luego de que alcanzara la popularidad con su sencillo ‘Ocean Eyes’, tras llegar a miles de personas y comenzara a ser reconocida en la industria de la música.

“No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura para demostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo", comentó Billie Eilish.



(Siga leyendo: ¿Suenan campanas de boda? Esto dijo Jenny López sobre casarse con Jhonny Rivera).



Así mismo, agregó que ella nunca se ha sentido como un referente de la feminidad: “Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como 'ella' y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña".

Billie Eilish se siente ‘atraída físicamente’ por las mujeres



En diversas ocasiones a la intérprete de ‘Happier than ever’ se le ha señalado de ser ‘queerbaiting’, término que se utiliza para aquellos que se identifican como pertenecientes de la comunidad LGBTQ+, según ‘Them’.



Aunque ella no ha dicho que se identifica como una persona ‘queer’ varios de sus fanáticos lo han asumido, por lo que aún existen diversos rumores sobre su orientación sexual.



(De interés: Amparo Grisales, jurado de 'Yo me llamo' habló, por primera vez, de su retiro).

En la entrevista con ‘Variety’ explicó: "Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”, aun así reveló que ha llegado a sentirse atraída por ellas. “Las amo como personas, me atraen como personas. Me siento atraída por ellas de verdad".



“Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas, pero también me intimidan mucho con su belleza y su presencia”, dijo la estadounidense.



Finalmente, resaltó que toda la polémica que desata la curiosidad de sus fanáticos acerca de su orientación sexual le parece “extraña y perturbadora” y que por esa razón ha mantenido su vida sentimental reservada.



Además, siente que en comparación con los hombres a ellos no se les suele juzgar tanto por su físico ni sus preferencias: “Nadie dice nada sobre los cuerpos de los hombres, si eres musculoso, genial, si no es así, genial. Si eres muy delgado, genial. Si tienes cuerpo de papá, genial. Si eres voluptuoso, ¡me encanta! Todo el mundo está contento con ello”.

Does Billie Eilish Remember Her Lyrics From Her Most Popular Songs?

Más noticias en EL TIEMPO

El expresidente Álvaro Uribe confirma reunión con el presidente Gustavo Petro



Exclusivo: lo que F. Rocha reveló de reclutadores que le llevaban clientes del jet set



Niegan tutela a magistrado que pedía tumbar terna para elegir Fiscal



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO