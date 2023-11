Billie Eilish respondió, contundente, a las críticas que recibe por su forma de vestir

Billie Eilish se cansó se las críticas y decidió responder sin tapujos a los cuestionamientos relacionados con su forma de vestir. De la misma manera, la artista habló de su orientación sexual.



Una de las artistas más sonadas en la actualidad es Billie Eilish. Con 21 años, la estadounidense ha logrado ganar alrededor de 29 premios de la industria musical gracias a sus composiciones como: ‘Everything i wanted’, ‘Bad Guy’, ‘No Time to Die’, entre otras.

Sin embargo, el éxito también ha llevado a que la joven reciba toda clase de críticas por su alta exposición a los lentes de los ‘paparazzis’ y uno de los hechos que más la hacen ser tema de conversación es su forma de vestir.



Eilish se ha caracterizado por usar ropa holgada que cubre sus curvas. Sobre esto, recientemente, la compositora le explicó a ‘Variety’ que su vestimenta se dio porque no quería darle acceso a su cuerpo a nadie, pues hace años sentía que no tenía la fuerza necesaria para afrontar algún tipo de crítica.

“No intentaba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en aquel momento, me habría quedado completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo”, contó la joven.



En la misma conversación, se recordó cuando Billie tenía solo 16 años y fue fotografiada usando una blusa de tirantes con la que se apreciaba a detalle su busto; suceso que la llevó a recibir fuertes críticas con las que sus detractores argumentaban que “ella misma se sexualizó”. Sobre esto, la cantante dijo: “Tengo pechos grandes. Tengo pechos grandes desde que tenía nueve años y soy así. Así es como me veo. Te pones algo revelador y todo el mundo te dice: ‘Pero, ¿no querías que la gente te sexualizara?’ ¡Pueden besarme el cul*! Soy literalmente un ser que a veces es sexual. Que se jodan”.

Billie Eilish habló de su orientación sexual

Para ‘Variety’, la aclamada artista confesó que nunca se ha sentido como mujer, pero sí se identifica con ese género. “Nunca me he sentido mujer, para ser sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico como ‘ella/her’ y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica”, aseguró.



De la misma manera, se refirió a sus gustos asegurando que: “Nunca sentí que pudiera relacionarme demasiado bien con las chicas”. Y agregó: “Pero las quiero mucho. Las quiero como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

