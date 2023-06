La ganadora del Grammy de 21 años, Billie Eilish, publicó una serie de historias con fotografías en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 100 millones de seguidores.



“Pasé los primeros cinco años de mi carrera siendo totalmente anulada por ustedes, por ser masculina en mi forma de vestir, en el que me decían de manera constante que sería más sexy si actuaba como una mujer”, escribió la joven artista como una crítica fuerte hacia las personas que la atacan por su aspecto.

(Le puede ayudar: La felicidad de la esposa de Diego Guauque tras su exitosa cirugía contra el cáncer).

En la misma historia agregó, “ahora que me siento cómoda para vestirme remotamente de manera femenina o apropiada, he cambiado y soy una vendida”.



Billie Ellish siguió con el mensaje señalandolos de “verdaderos idiotas” y enfatizando en el mensaje “dejen que las mujeres existan”.



Para concluir la artista criticó a aquellos que consideran la feminidad como debilidad y señaló a quienes no aceptan otras formas de ser que no sea el comportamiento masculino o femenino establecido tradicionalmente.



Esto sucede después de que la intérprete de ‘Happier than ever’ haya insertado ciertos cambios en su estilo, que solía ser más ancho y considerado masculino. Ahora, se le ha visto con vestidos y ropa más ajustada.

(Le puede servir: Video: conductor de bus y pasajero causan tiroteo dentro del vehículo tras una pelea).

“¿También la feminidad es símbolo de debilitamiento?, ¿Quién lo diría? una locura la verdad”, aseguró en sus stories de Instagram.



Ellish contó que en una entrevista a la revista ‘Elle’ que perdió más de 100 mil seguidores en las redes sociales después de compartir un look diferente en el que aseguró que “la gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego, lo que hace que sea muy deshumanizante”.



Por último la historia sentenció, “¿Saben que las mujeres son polifacéticas?”, ¡Aunque no lo crean, las mujeres pueden estar estar interesadas en muchas cosas, luego critican,¿qué le ha pasado?, no es la misma”.

(Le puede interesar: Madeleine McCann: la impactante carta que escribió el principal sospechoso del caso).

Masculinidades velando por derechos de las mujeres

Más noticias en EL TIEMPO

Dross es criticado en redes por burlarse del aspecto de Halle Bailey como 'La Sirenita'

Video: Ana del Castillo y Melissa Martínez fueron de fiesta; sacaron los 'prohibidos'

'Sabía que estaba a punto de morir': Ellie Spence de Love Island cuenta su experiencia