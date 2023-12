'Supongo que salí del armario hoy': Billie Eilish habló de su orientación sexual

Billie Eilish dio a conocer que le gustan las mujeres y quedó asombrada porque muchos no lo habían notado antes. La artista le envió mensaje a los que la critican por dar a conocer este detalle de su vida personal.



En noviembre, la reconocida cantante Billie Eilish fue portada de la revista ‘Variety’ y allí expuesto que se siente atraída por las mujeres. “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas", dijo en ese momento la californiana.



Agregando: "Me atraen como personas. Me atraen de verdad (…) Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”, dijo en ese momento la mujer de 21 años.

(No deje de leer: Billie Eilish respondió, contundente, a las críticas que recibe por su forma de vestir).

Tras esto, hubo quienes en redes sociales tomaron las palabras como la "salida oficial del armario" de la intérprete de ‘Ocean Eyes’, algo que llevó a que se dispararan las críticas e incluso se registró una pérdida de alrededor de 100 mil seguidores en su perfil de Instagram.



Ahora, en la alfombra roja de ‘Hitmakers’, evento de ‘Variety’, se volvió a abordar a la cantautora y se le preguntó por las reacciones negativas de sus fanáticos. Ella contestó: “No, no lo hice. Pero pensé: '¿No era obvio?' No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: '¿Por qué no podemos simplemente vivir?' He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”.

Y añadió: “Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”.



(Le podría interesar: Billie Eilish revela que se siente atraída físicamente por las mujeres: 'Me intimidan').



Eilish aprovechó la oportunidad para confesar que se siente bien con su vida actualmente: “Mi vida se siente bien. Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento muy orgullosa. En muchos sentidos de mi vida, siento que ahora estoy despertando”.

Billie Eilish se enojó con ‘Variety’ por exponer su orientación

Posterior a estas nuevas declaraciones, a través de una publicación en Instagram, Billie se fue en contra de ‘Variety’ por exponer sus gustos públicamente.



Con un carrusel de fotografías y videos del evento ‘Hitmakers’ escribió: “Gracias ‘Variety’ por mi premio y también por exponerme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar sobre cualquier otra cosa que importe me gustan los niños y las niñas déjenme en paz al respecto, por favor, literalmente, a quién le importa, transmita ‘para qué fui hecho’”.



Cabe recordar que en la actualidad se sabe que Billie Eilish está soltera, pero en el pasado ha tenido romances con: el rapero Jesse Rutherford, la ‘influencer’ Devon Lee Carlson y el actor Matthew Tyler Vorce.



(Lea también: Barbie: Billie Eilish estrenó video de la canción que compuso con su hermano).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

'Yo casi pierdo mi vida': Jhon Alex Castaño habla de dura enfermedad que padeció

Cristian Montenegro reaparece y habla de su extraña vida íntima con su muñeca de trapo

Eva Longoria revela cómo lograr mejores orgasmos: ha sido maestra de sus parejas