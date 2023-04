En un mundo donde las superestrellas de la música parecen surgir de la nada, Billie Eilish se ha destacado como una de las artistas más innovadoras y emocionantes de los últimos años.



Desde su debut en 2015 con el sencillo 'Ocean Eyes', ha cautivado al público con su estilo único, su actitud despreocupada y su increíble talento para la composición y el canto.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació en Los Ángeles y ha creado una dupla musical inquebrantable con su hermano Finneas. Juntos han recibido numerosos premios y reconocimientos que la han llevado a ser una superestrella musical.



La artista, según un anexo, ha sido nominada 117 veces y ha ganado 29 premios desde 2019. Entre estos se destacan los siete premios Grammy que ha ganado a lo largo de su carrera.

En la ceremonia de 2020, Eilish hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en ganar las cuatro categorías generales en una sola noche a mejor artista nuevo, canción, álbum y grabación del año por su exitoso sencillo 'Bad Guy'. Además, es la artista más joven en la historia en ganar las dos últimas categorías. También se llevó a casa el premio a mejor álbum vocal pop.



En los 'Billboard Music Awards' de 2020, la compositora se coronó como la artista nueva y femenina más exitosa del año, mientras que su álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' fue el disco más vendido. El álbum también se convirtió en el álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando a '21' de Adele.

En la ceremonia de 2021, Eilish nuevamente se llevó a casa el premio a la grabación del año por 'Everything I Wanted', convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar esta categoría por dos años consecutivos.



El éxito de Eilish no se limita solo a los Grammy, sino que ha ganado premios en los 'American Music Awards', los 'MTV Video Music Awards', los 'MTV Europe Music Awards' y los 'Premios BRIT', entre otros.

Ha sido galardonada con el premio a la artista solista femenina internacional en los 'Premios BRIT', siendo la segunda artista en ganarlo dos años seguidos (2020 y 2021) después de Rihanna.



Sin duda, la impresionante lista de logros y reconocimientos de Billie Eilish en la industria de la música la ha establecido como una superestrella musical y una de las artistas más influyentes de su generación.

