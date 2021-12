En su más reciente entrevista, la famosa cantante estadounidense Billie Eilish confesó que fue adicta al consumo de pornografía desde muy temprana edad.



La intérprete de temas como ‘Bad Guy’ o ‘Happier than Ever’ hizo parte del programa The Howard Stern Show en el que habló de su participación en Met Gala, su nominación al Golden Globe, entre otros temas.

Uno de los temas de los que habló la joven de 19 años fue sobre su adicción a la pornografía. Eilish contó que empezó a ver porno a los 11 años y que esto tuvo importantes afectaciones en su vida.



“Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, afirmó Eilish, quien dijo que, al principio, consumir este contenido le hacía pensar que era “cool”.



Sin embargo, la cantante narró que ver contenido pornográfico le causó pesadillas y dañó su cerebro, pues muchas veces estuvo expuesta a material violento y abusivo que no debía manejar a su corta edad.



“Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, contó en la entrevista con Howard Stern.



Pero Billie Eilish fue más allá y confesó que tras consumir tanto material pornográfico no pudo entender las consecuencias que esto tendría en sus primeras relaciones sexuales en las que, afirmó, llegó a permitir cosas que no debía.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, dijo.



Eilish aseguró que hoy entiende que la pornografía no es buena y que los cuerpos de las mujeres no son como los que se ven allí: "Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien. La forma en que se ven las vaginas en la pornografía es jodidamente loca. Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no se ven así".



La mujer ya hizo referencia una vez a este tema en una de sus canciones. En una frase de su tema ‘Male Fantasy’ habla de una ruptura amorosa y de su distracción con la pornografía.

La artista más joven en ganar cuatro Grammys en una sola edición también habló de su vida amorosa en la actualidad y confesó que su fama ha hecho difícil conectar con alguien.



“Es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga”.



También se refirió a su experiencia con el covid-19 y contó que tras contraer la enfermedad vivió momentos difíciles.



“No morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo miserable que fue. Fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios, estuve enferma por dos meses”, contó.



También hizo un llamado a vacunarse pues afirmó que fue gracias a la vacuna que siguió con vida.

