El mundo tiene varios multimillonarios que han hecho carrera en distintos sectores como la tecnología, actuación y música. Acumulan miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias que, como muchos esperarían, deberían ser heredados a sus hijos.



No obstante, los siguientes famosos han sido claros en decir que dejar dinero a su descendencia puede ser contraproducente. De hecho, esperan que trabajen por su cuenta y forjen su camino.

Mark Zuckerberg

Queremos hacer lo que podamos, trabajando junto a muchos otros FACEBOOK

TWITTER

El fundador de la red social Facebook es la sexta persona más rica del mundo, a partir del listado del medio ‘Bloomberg’, pues alcanza los 124 mil millones de dólares (cifra que supera los 400 mil billones de pesos colombianos).



(sIga leyendo: Nicolas Cage, Steve Jobs, Mark Zuckerberg y sus raros hábitos alimenticios).



Su conglomerado posee las redes Instagram, Messenger y WhatsApp. Sin embargo, no es la única área en la que ha incursionado, ya que en los últimos meses cambió la denominación de su empresa a Meta con el fin de explorar el metaverso.



Zuckerberg, de 37 años, está casado con Priscilla Chan y tienen dos hijas. En una extensa carta publicada en la red social, le dio la bienvenida a su primera pequeña y le anunció que donaría el 99 por ciento de las acciones de la empresa a una fundación con tal de promover la igualdad.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario fundó Facebook. Foto: Mandel Ngan. AFP

“Nuestras áreas iniciales de enfoque serán el aprendizaje personalizado, la curación de enfermedades, la conexión de personas y la construcción de comunidades sólidas”, anunció.



“Sabemos que esta es una pequeña contribución en comparación con todos los recursos y talentos de quienes ya trabajan en estos temas. Pero queremos hacer lo que podamos, trabajando junto a muchos otros”, precisó en el escrito.

Daniel Craig

El actor, de 53 años, es recordado por encarnar a ‘James Bond’ en las películas ‘Casino Royale’, ‘Quantum of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ y ‘No Time to Die’.



(Además: Jennifer López y otros famosos que encontraron su 'media naranja' en 2021).

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Craig le ha dado vida a James Bond. Foto: AFP

No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación FACEBOOK

TWITTER

Gracias a estas y otras producciones, el británico ha sido catalogado como una de las celebridades mejor pagadas, de acuerdo con el medio especializado ‘Forbes’. De hecho, se estima que su fortuna supera los 160 millones de dólares (más de 640 mil millones de pesos).



A pesar de registrar tales números en sus cuentas bancarias, Craig no se ha mostrado receptivo a dejarle a sus dos hijos la fortuna.



“¿No hay un viejo adagio que dice que, si mueres como una persona rica, has fracasado? No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación”, reveló en una charla con la revista ‘Candis’ hace algunos meses.



Además, afirmó que el concepto de herencia le resultaba “bastante desagradable”.

Sting

No quiero dejarles fondos bancarios porque son un lastre alrededor de sus cuellos FACEBOOK

TWITTER

El músico británico, cantante y bajista de la banda ‘The Police’, es una de las personalidades con más logros: seis premios Grammy, una nominación a los Óscar y millones de copias vendidas en el mundo.



(Puede leer: Estos son los famosos más buscados por los colombianos en Internet).



Con 70 años, cuenta con una fortuna de 400 millones de dólares (más de 1,6 billones de pesos) que no piensa compartir en grandes porciones con sus seis hijos.

Facebook Twitter Linkedin

El artista dijo que solo ayudaría con dinero en caso de que algún hijo suyo se encontrara en situación crítica. Foto: AFP

“Si tienen problemas, los ayudaría, pero no debe esperar a que yo desaparezca para que puedan heredar”, dijo en charla con el diario ‘Daily Mail’. Además, contó que esperaba que sus hijos trabajaran por su cuenta.



“No quiero dejarles fondos bancarios porque son un lastre alrededor de sus cuellos”, concluyó el intérprete de ‘Every Breath You Take’, ‘Roxanne’ y ‘Desert Rose’.

Bill Gates

La cuarta persona más rica del mundo, cuya fortuna ronda los 134 mil millones de dólares según ‘Forbes’, anunció que solo les dejaría a sus hijos una “porción minúscula de riqueza”, comentó al diario ‘Daily Mail’, en 2011.



(No deje de leer: Vicente Fernández, Diomedes y otros ídolos musicales muertos en diciembre).

Facebook Twitter Linkedin

El magnate es el fundador de Microsoft. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

Tendrán que elegir un trabajo al que les guste ir FACEBOOK

TWITTER

En aquel momento contó que Jennifer, Roy y Phoebe recibían dinero de su bolsillo y no tenían que preocuparse por nada. Sin embargo, vaticinó que no sería igual cuando les tocará decidir su futuro.



“Se les dará una educación increíble y todo será pagado. Seguro que nos encargaremos de todo lo relacionado con su salud. Pero en términos de sus ingresos, tendrán que elegir un trabajo al que les guste ir”, comentó el fundador de Microsoft.



La posición de Gates parece que no ha cambiado en los últimos años: “No estoy a favor de que los niños tengan grandes sumas de riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que puedan hacer o no en su propio camino”, afirmó en el programa británico ‘This Morning’, durante 2016.

Warren Buffett

Ellos saben que estoy para ellos en lo que necesiten FACEBOOK

TWITTER

Con 91 años, es uno de los empresarios más reconocidos a nivel mundial por ser el presidente de Berkshire Hathaway, un conglomerado que tiene acciones en diferentes firmas de renombre como Coca Cola, Tesco, American Express y Johnson & Johnson.



(Le puede interesar: Los miedos y las fobias que paralizan a los más famosos del mundo).



Está en el puesto número ocho de las personas más ricas del mundo, a partir de los datos de ‘Forbes’, ya que acumula 105 mil millones de dólares.



El llamado ‘Oráculo de Omaha’ dijo que quiere ver a sus hijos “labrarse su propio lugar en el mundo. Ellos saben que estoy para ellos en lo que necesiten”.

Facebook Twitter Linkedin

Warren Buffett es uno de los hombres más rico del mundo, según 'Forbes'. Foto: Larry W. Smith. Archivo EFE

“(Les dejaré) dinero suficiente para que sienten que pueden hacer cualquier cosa, pero no les daré tanto como para que no hagan nada”, sostuvo hace algunos años en entrevista con el medio ‘Fortune’.



Buffett está en camino de donar el 99 por ciento de su fortuna a organizaciones benéficas. Se sabe que, para 2021, ya había transferido cerca del 50 por ciento.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Son una de las parejas más reconocidas de Hollywood; tienen dos hijos.



El actor, de 43 años, ha participado en producciones como ‘The Guardian’, ‘Más barato por docena’, ‘Jobs’ o ‘Two and a Half Men’.



En cambio, Kunis, de 38 años, ha hecho carrera en, por ejemplo, ‘Max Payne’, ‘Black Swan’, ‘Ted’, ‘Annie’ y ‘Bad Moms’. Además, le ha dado voz al personaje ‘Meg Griffin’ en ‘Family Guy’.



(Siga leyendo: Estos multimillonarios en el mundo llegaron a perderlo todo).

Facebook Twitter Linkedin

La pareja se conoció en la infancia, cuando protagonizó ‘That ‘70s show’. Foto: EFE

Terminaremos dando nuestro dinero a la caridad FACEBOOK

TWITTER

“Mis hijos están viviendo una vida realmente privilegiada y ni siquiera lo saben. Y nunca lo sabrán”, comentó Kutcher en el podcast ‘Armchair Expert’ sobre sus pequeños, Wyatt y Dimitri.



Kunis y Kutcher suman 35 millones de dólares (más de 140 mil millones de pesos) de fortuna, de acuerdo con ‘Forbes’, por tanto, son unas de las celebridades que mejores ingresos reciben.



No obstante, el actor también aseguró que el dinero lo destinarían para otros asuntos y no para sus hijos: “Terminaremos dando nuestro dinero a la caridad”.

Anderson Cooper

No tengo la intención de tener algún tipo de olla de oro para mi hijo FACEBOOK

TWITTER

El famoso presentador de la cadena de noticias ‘CNN’ tiene 54 años y un niño de 2 años.



Por su carrera periodística y participación en distintos programas, Cooper tiene más de 12 millones de dólares (algo más de 48 mil millones de pesos) como fortuna, a partir de datos del medio ‘Yahoo Finance’.



(Le puede interesar: Famosos que se han hecho más fuertes luego de tocar fondo).

“No creo que dejaré grandes cantidades de dinero”, mencionó al ser indagado en el podcast ‘Morning Meeting’.



“No estoy tan interesado en el dinero. No tengo la intención de tener algún tipo de olla de oro para mi hijo”, precisó.



Sus declaraciones se unen a unos comentarios pasados para la revista ‘Business Insider’, en los que calificó la herencia como una maldición: “No creo que voy a heredar dinero. Creo que es una iniciativa tonta”.

Más noticias

- Famosos que morirían en 2022, según ‘The DeathList’.

- Extrañas y extravagantes preferencias sexuales de algunos famosos.

- Bruce y Brandon Lee: la supuesta ‘maldición’ que rodea a su familia.

- John Cena: el actor de Hollywood fue visto en restaurante de Bogotá.

- El dinero mensual que sigue recibiendo el niño del Titanic por su aparición.

Tendencias EL TIEMPO