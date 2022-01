Bill Gates, fundador de Microsoft, es la cuarta persona más rica del mundo, cuya fortuna asciende a los 134 miles de millones de dólares, según el medio ‘Forbes’. El estadounidense, de 66 años, ha opinado continuamente sobre la pandemia del covid-19 y ha generado múltiples reacciones en el sector económico y de la salud.



Esta vez, el magnate escribió una reflexión en su portal ‘Gates Notes’, en la cual dijo que su fundación “está trabajando para crear un mundo sin pandemias” de la mano de la ciencia y la apuesta por la tecnología.

“Sigo siendo optimista de que la pandemia pueda llegar a su fin en algún momento de 2022, pero primero tenemos que lidiar con un virus que se está propagando más rápido que cualquier otro en la historia”, afirmó.



El creador del sistema operativo Windows comentó que para frenar los contagios de covid-19 y el surgimiento de nuevas variantes, como ómicron, se debía eliminar el virus de “todas partes”.



(Siga leyendo: El porqué ómicron se propagaría tan rápido a pesar de una menor carga viral).



“Las innovaciones revolucionarias, incluidas las vacunas y los nuevos antivirales, salvarán vidas, pero no acelerarán realmente el final de la pandemia hasta que estén al alcance de todos”, añadió.

¿Cuál es su plan?

El empresario y Melinda Ann French, su exesposa, presiden la Bill and Melinda Gates Foundation, una organización sin fines de lucro que aboga por combatir la pobreza, la desigualdad y las enfermedades, según se lee en su página oficial.



La fundación invertirá 150 millones de dólares (cerca de 600 mil millones de pesos colombianos) en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). Vale decir que esta entidad es una alianza público-privada que tiene como objetivo desarrollar vacunas que evitarían futuras epidemias.

Facebook Twitter Linkedin

La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias ha financiado el desarrollo de vacunas. Foto: AFP

Tenemos que lidiar con un virus que se está propagando más rápido que cualquier otro en la historia FACEBOOK

TWITTER

“Nuestra fundación ayudó a crear CEPI en 2017 para acelerar el trabajo en vacunas contra nuevas enfermedades infecciosas y asegurarse de que esas vacunas lleguen a las personas en los países más pobres”, precisó Gates en su escrito.



(No deje de leer: Cuarta dosis de Pfizer no es suficiente para evitar contagio por ómicron).



Además, destacó los esfuerzos de CEPI para financiar las vacunas de ARN mensajero (ARNm).



Cabe recordar que este tipo de inmunológicos le “enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos”, como reseña el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Precisamente, el CEPI ha apoyado con recursos económicos el desarrollo de 14 vacunas anticovid. Por ejemplo: AstraZeneca, Novavax, Moderna y Merck.



“Celebramos los compromisos de la Bill and Melinda Gates Foundation para ayudar a financiar el trabajo de poner fin a la fase aguda de la COVID-19 y su plan global para eliminar la amenaza de futuras pandemias”, respondió la organización en un comunicado.



(Puede leer: Avión canceló su vuelo y regresó al aeropuerto por pasajero sin tapabocas).

Facebook Twitter Linkedin

La Bill and Melinda Gates Foundation anunció una millonario inversión en la CEPI. Foto: Mehdi Taamallah. AFP

‘Crear vacunas no es suficiente’

Un paso importante que nos acerca a un mundo sin pandemias FACEBOOK

TWITTER

Bill Gates sostuvo en su reflexión que se necesita ir más allá del desarrollo de los biológicos: “Debemos asegurarnos de que todos los que puedan beneficiarse de las vacunas tengan acceso a ellas. Ahí es donde el mundo ha fallado colectivamente en su respuesta al covid”.



Él no logra entender cómo personas con menores riesgos de salud se han vacunado más rápido en los países ricos, en contraste con el personal médico, los ancianos y pacientes con comorbilidades.



(Le recomendamos: OMS recomienda dos nuevos tratamientos contra el covid-19).



“Imagínese lo diferentes que habrían sido los últimos dos años si todos en el mundo hubieran tenido acceso a vacunas seguras y efectivas dentro de los seis primeros meses”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

La OMS ha hecho un llamado al acceso equitativo de las vacunas. Foto: JACK GUEZ / AFP

Una postura similar ha tenido la Organización Mundial de la Salud (OMS) al enfatizar en el acceso equitativo a la vacunación.



De hecho, la autoridad sanitaria ha dicho que aplicar dosis de refuerzo no puede resultar apropiado cuando en otras naciones ni siquiera se han iniciado esquemas.



(Le puede interesar: Cantante antivacunas muere tras contagiarse voluntariamente).



“La prioridad inmediata para el mundo radica en acelerar el acceso a las primeras dosis de la vacuna, sobre todo para los grupos expuestos a mayor riesgo de padecer complicaciones por la enfermedad”, sostuvo la OMS, en un comunicado a inicios de este 2022.



Por último, Gates calificó su inversión en CEPI como “un paso importante que nos acerca a un mundo sin pandemias”.

Más noticias

- ¿Por qué los tapabocas nos hacen ver más atractivos? Esto dice la ciencia.

- Parosmia: cuando todo huele mal, incluso lo más delicioso, tras el covid.

- Con covid, fortuna de más ricos se duplicó, mientras el mundo empobreció.

- Ponerles impuestos a los 10 más ricos pagaría vacunación de todo el mundo.

- Las cosas de las que se arrepentirá a los 80 años, según Jeff Bezos.

Tendencias EL TIEMPO