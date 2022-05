​​Bill Gates, el creador de Microsoft, ha sido uno de los principales promotores de la creación de políticas para prevenir el contagio del coronavirus a nivel mundial. Recientemente, en una entrevista con ‘CNN’, reveló que probablemente la población adulta necesitará aumentar las dosis de vacunación, algo vital para finalizar la crisis sanitaria.

"Las personas de entre 50 y 60 años seguramente tengan que vacunarse cada seis meses para evitar el contagio", aseguró Gates a ‘CNN’.



Además, afirmó que seguramente las personas de más de 60 años se tendrán que vacunar más veces en el año hasta que se produzca una vacuna más eficiente contra el virus.



“En lo que se debería invertir es en vacunas más efectivas que duren de por vida y que, además, ayuden a que las personas no se infecten, pero todavía no contamos con ello. Las personas ya están cansadas de escuchar sobre la pandemia, pero es importante que se vacunen”, afirmó Gates.

¿Por qué algunas personas no se vacunan?

No sé por qué piensan que estoy interesado en conocer las ubicaciones de las personas. De esa idea todavía me río, pero si está impidiendo que la gente se vacune, entonces eso es trágico FACEBOOK

En cuanto a las razones por las que las personas no se vacunan, destacó que algunos individuos creen en teorías conspirativas que lo rodean por su participación en la producción de vacunas, pero que son afirmaciones falsas.



"No sé por qué piensan que estoy interesado en conocer las ubicaciones de las personas. De esa idea todavía me río, pero si está impidiendo que la gente se vacune, entonces eso es trágico".



Gates también habló sobre la teoría de que asegura que él ayuda a investigar sobre vacunación solo con el propósito de obtener beneficios para sí mismo.



“Sabes, hemos dado miles de millones para las vacunas y salvado millones de vidas. Sin embargo, hay personas que creen que estamos tratando de ganar dinero con las vacunas y no tratando de salvar vidas. Esa es una teoría popular de la conspiración", dijo.



Además, comentó que para las personas es más atractivo leer esta clase de noticias que basarse en la ciencia. De hecho, no entiende cómo los teóricos de la conspiración asumen que detrás de la biología compleja siempre hay algo malo, como los supuestos microchips.

