No es un secreto para nadie que Bill Gates y Elon Musk están en la lista de los hombres más exitosos del mundo. Sus compañías y los buenos hábitos que dicen profesar han sido solo una de las claves que los han llevado a la cima.



Sin embargo, antes de alcanzar el poderío que hoy los precede, estos dos magnates también tuvieron que dejar algunas malas prácticas atrás que retrasaban sus prometedores futuros. ¿Cuáles fueron?

La pregunta viene a ser precisa debido a que las noticias siempre son tituladas: ¿Cómo llegar al éxito?, los consejos de los empresarios millonarios para lograr ser como ellos. Y en esa infinita lista está leer un libro, rodearse de gente que sume, ser arriesgado.



No obstante, Bill Gates y Elon Musk también tuvieron etapas en las que los malos hábitos tomaron cabida en sus vidas cuando eran jóvenes.

‘No hizo nada hasta el último minuto’: Bill Gates

Bill Gates es filántropo, empresario e inventor.

Cuando entré en el negocio, era un hábito realmente malo y me tomó un par de años superarlo FACEBOOK

Aunque parezca ironía, el creador de uno de los softwares más eficientes del mundo, fue un verdadero procrastinador durante varios años.



De hecho, en la Universidad de Harvard, en la que solo duró dos años, Gates fue reconocido como “el tipo que no hizo nada hasta el último minuto”, dijo a los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Nebraska-Lincoln en una sesión de preguntas y respuestas de 2005 con el inversionista multimillonario Warren Buffett.



Ahora, el magnate intenta no volver a su mal hábito, pues en el mundo de los negocios, la eficiencia y la puntualidad son algo que viene implícito. “Cuando entré en el negocio, era un hábito realmente malo y me tomó un par de años superarlo”, dijo Gates.

Incluso, mencionó en su panel de discusión de la Universidad de Nebraska que el mundo de los negocios le dejó muchas lecciones y varios golpes: “Nadie me elogió porque haría las cosas en el último minuto”.



Por lo tanto, el empresario decidió corregir su conducta y organizar su tiempo. Sin embargo, admite que es algo que continúa en proceso, pero señaló contundentemente que “la procrastinación no es un buen hábito”.

‘Solía beber grandes cantidades de cafeína’: Musk



El empresario le confesó al mundo uno de sus peores hábitos

El empresario y dueño de la compañía Tesla, también, le confesó al mundo uno de sus peores hábitos, el cual le tocó dejar para poder ir camino hacia susobjetivos.



Musk llegó a trabajar 120 horas a la semana, es decir, que por día laboró más de 17 horas. En promedio, las personas trabajan máximo 10 horas diarias. Por lo tanto, el empresario llegaba casi al doble de la persona normal.



Esto, por más heroico que parezca, solo dejaba a Musk sin horas de sueño, las cuales se traducían en beber grandes cantidades de cafeína.

“Probablemente hubo momentos en los que tomaba como ocho [cocas de dieta] al día o algo ridículo”, confesó a la revista automovilística alemana Auto Bild en 2014.



La costumbre lo llevó a una adicción con la que tuvo que luchar



"Solía tomar tanto café... que me excitaba mucho”, recordó Musk. Lo que según los expertos generaba en el empresario, ansiedad, estrés y un ciclo adictivo.



Por esta razón, el dueño de SpaceX dijo en la entrevista que “cambió sus bebidas con cafeína por un poco de H2O”, reportó el medio ‘CNBC’.

