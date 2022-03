Para muchos, la fórmula del éxito es el trabajo sin pausa. Sin embargo, no es así para Bill Gates, quien señaló que sumergirse únicamente en desarrollar proyectos y responder mails, sin considerar el descanso y el tiempo de ocio, son un camino al fracaso. En una reciente entrevista con 'Vanity Fair', el fundador de Microsoft reveló cuáles son los elementos que tiene sobre su escritorio y que le ayudan a mejorar la eficiencia y concentración.

Se sabe que al inicio de su carrera Gates no dormía y solía pasar días enteros dentro de la oficina, porque consideraba que era esencial para la construcción del negocio. Sin embargo, años después reconoció que ese comportamiento no era inteligente, sustentable ni saludable, por lo que comenzó a desarrollar mejores estrategias y a enfocarse en la productividad.



A continuación, los tres objetos clave que utiliza para activar su mente y que no pueden faltar en su espacio de trabajo.

Una amplia colección de libros

Gates es conocido por ser un fanático de los libros de no ficción, y con frecuencia, comparte en su cuenta de Instagram los títulos que lee.



Asimismo, en varias oportunidades comentó que lo que desconoce lo domina a través de la lectura y encuentra en los textos las soluciones a los problemas.

Portada del libro. Foto: Cortesía

Si bien el magnate tiene en su oficina muchos ejemplares, algunos de ellos pertenecen al género de ficción, como es el caso de 'El guardián entre el centeno'.



“Como la mayoría de la gente, sospecho, lo leí por primera vez cuando estaba en la escuela. Actualmente se mantiene como uno de mis favoritos, así como también tengo muchos recuerdos de J. D. Salinger en casa”, contó en la entrevista.

Un juego de Bridge

Bill juega a las cartas como parte de pequeños descansos en el trabajo. Curiosamente, este juego de cartas también es de los favoritos de Warren Buffett, y trascendió que ambos empresarios se valen del mismo para desarrollar el pensamiento estratégico a través de las tácticas que deben aplicarse para ganar.

De esa manera, Gates comentó que disfruta al aplicar esta estrategia y también al hacer cuentas matemáticas, pero lo que más le gusta del juego era la parte de la asociación.



“Tienes que tratar de comunicarte con tu pareja y utilizar nada más que tus ofertas. Es fascinante”, expresó.

Nuevas tecnologías

En un recorrido por su escritorio, Gates detalló que en su oficina no se verá mucho papel. Por el contrario, el empresario dispone de tres pantallas sincronizadas con las que trabaja a diario.

“Una vez que pruebas esa enorme área de visualización, ya no hay vuelta atrás”, señaló en relación al impacto de la tecnología en la productividad.



Por otra parte, explicó que una de las mejores cosas de su trabajo era que se mantenía al día con la tecnología de punta. Sobre la mesa, se pudieron observar un par de anteojos HoloLens 2, un famoso dispositivo holográfico.



“Mucha gente piensa que la realidad mixta es solo para juegos o entretenimiento, pero los usos van mucho más allá”, cerró el filántropo.

La Nación (Argentina - GDA).