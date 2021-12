Bill Gates, fundador de Microsoft, y el fallecido Steve Jobs, creador de Apple, son dos de los personajes ilustres de los últimos tiempos, pues revolucionaron con sus empresas el mundo de la tecnología.



A lo largo de los años se ha intentado descifrar cuál fue su fórmula del éxito o qué característica especial tuvieron para innovar.



Una de las hipótesis refiere a las 10.000 horas, la cual fue propuesta por el psicólogo Anders Ericsson y popularizada por el escritor Malcolm Gladwell en su libro ‘Valores típicos’, de 2008.

Gladwell, también sociólogo canadiense, considera que trabajar durante 10.000 horas permite al sujeto ser un experto o dominar una habilidad.



¿La práctica hace al maestro?

Aunque en una primera impresión se podría resumir la teoría con el adagio popular de ‘la práctica hace al maestro’, el sociólogo aclaró que practicar no asegura el éxito total.



“Podría jugar al ajedrez durante 100 años y nunca seré un gran maestro. El punto es simplemente que la habilidad natural requiere una gran inversión de tiempo para manifestarse”, precisó en un foro virtual, reseñado por el medio ‘Business Insider’.



Gladwell ejemplificó su teoría con la banda británica The Beatles, pues aseguró que el cuarteto de ‘Don’t let me down’, ‘Here comes the sun’ o ‘Let it be’ practicó durante todas esas horas antes de llegar a ser reconocidos mundialmente en la década de 1960.

Los Beatles, el 8 de agosto de 1969, cuando se tomó la foto. Foto: Foto: IAIN MACMILLAN, COURTESY APPLE CORPS

Gracias al ejercicio constante de canto y la interpretación de instrumentos desarrollaron una habilidad musical valiosa, de acuerdo con el canadiense.

Bill Gates y sus 10.000 horas

El autor de ‘Valores típicos’ también acudió a Bill Gates, creador del sistema operativo Windows, para darle sustento a su propuesta al afirmar que había estado 10.000 horas programando antes de fundar Microsoft.



El ahora multimillonario con una fortuna de 137 miles de millones de dólares, de acuerdo con el medio ‘Forbes’, respondió hace un tiempo a la teoría y le añadió nuevos ingredientes.



“Se trata de establecer círculos constantes de trabajo en los cuales en el 90 por ciento de los casos tu labor va a ser rechazada. Se tiene que tener la suficiente suerte y ser lo suficientemente fanático de tu idea para continuar hasta el final”, reveló Gates, en el programa de televisión ‘A Conversation with My Father’.

El magnate dejó sus estudios de derecho para crear Microsoft. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

“Quien haya hecho estas 10.000 horas, no es alguien que simplemente ha trabajado por 10.000 horas. Es alguien que eligió y eligió lo mismo hasta que esos otros elementos de los que hemos hablado entraron en juego”, precisó.



Es decir: sumado al tiempo, se debe tener pasión, empeño o ser ‘fanático’ de la idea para cosechar buenos resultados.

Steve Jobs y su creatividad

La teoría se ha extendido a Steve Jobs, quien fundó Apple en 1976. Sin embargo, el empresario del sector informático nunca se refirió a la propuesta.



Jobs, fallecido en 2011 a sus 56 años, sí creía importante ser creativo para “conectar cosas”. ¿Cómo se lograba? Teniendo experiencias.



“Mucha gente en nuestra industria no ha tenido experiencias muy diversas. Así que no tienen suficientes puntos para conectar y terminan con soluciones muy lineales sin una perspectiva amplia del problema. Cuanto más se comprenda la experiencia humana, mejor diseño tendremos”, puntualizó el magnate en una entrevista con la revista ‘Wired’.

Steve Jobs sosteniendo uno de los computadores de su empresa. Foto: Tony Avelar / AFP

Teniendo en cuenta el postulado y las perspectivas de Gates y Jobs, usted podría invertir 10.000 horas, pero sin pasión y creatividad no lograría los objetivos esperados.

