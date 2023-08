Bill Gates, el cofundador de Microsoft, una de las empresas de tecnología más importantes y exitosas del mundo, recientemente reveló uno de los errores que solía cometer con su salud cuando era más joven, específicamente cuando estaba iniciando su carrera.

En uno de los capítulos de su pódcast llamado 'Unconfuse Me', Gates comentó que cuando él era más joven solía pensar que dormir era de "vagos" y que era algo completamente innecesario. Incluso, admitió que en los años en que tenía la dirección de la compañía no dormía.



Sobre este tema, también había hablado en su blog personal, en el que admito que pasó noches enteras sin dormir para poder entregar su trabajo en Microsoft. A pesar de que no tenía el mismo rendimiento y eficiencia, solía hacerlo.



Incluso entre los 30 y los 40 años, el multimillonario competía con sus compañeros para ver quién descansaba menos y lo consideraban como un indicador de productividad.

Gates reveló que cambió de mentalidad cuando a su padre le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, lo que le impulsó a empezar a informarse sobre la salud del cerebro.



"Una de las cosas más fuertes que han surgido en el área (del Alzheimer) es la importancia de dormir bien", dijo Gates. "Es uno de los factores más predictivos de cualquier demencia, incluida la de Alzheimer, si se está durmiendo bien".



Según un estudio de 2021 de la Facultad de Medicina de Harvard que citó Gates, los adultos mayores que duermen menos de cinco horas por la noche tienen el doble de probabilidades de desarrollar demencia o morir en un plazo de cinco años, en comparación con los que duermen entre seis y ocho horas.

Para Gates el sueño ahora es muy importante y duerme mínimo siete horas por noche. Además, reveló que comprueba diariamente sus "puntuaciones de sueño", las cuales representan cuánto se ha recuperado el cuerpo durante la noche, teniendo en cuanta la duración y la calidad del sueño.



Aunque el magnate no especificó cómo realiza su monitoreo del sueño, en los últimos años ha hablado de distintos dispositivos que miden el tiempo del sueño profundo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

