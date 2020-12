Bill Gates predice cuáles serían los peores meses del coronavirus

Nueve meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera como una pandemia al nuevo coronavirus, detectado por primera vez en Wuhan (China), se han registrado más de 72 millones de infectados y más de 1,6 millones de muertes.



Aunque han sido meses difíciles, el magnate estadounidense Bill Gates asegura que se vienen los peores.



"Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia”, aseguró en una entrevista con ‘CNN’, conducida por el periodista Jake Tapper.



La predicción del fundador de Microsoft se basa en el pronóstico del Ihme (Institute for Health Metrics and Evaluation), que, según él, muestra más de 200.000 muertes adicionales a las más de 299.000 ya registradas en Estados Unidos.



El multimillonario, cuya fundación colaboró activamente con millones de dólares para encontrar una vacuna contra la covid-19, indicó que esto podría evitarse si todos los estadounidenses comienzan a acatar a cabalidad las medidas de bioseguridad impuestas en casi todos los países del mundo.



“Si siguiéramos las reglas, en términos de usar tapabocas y no mezclarnos con otras personas, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes", aseguró.



Entrevista de Gates con 'CNN'.

Aún así, el filántropo, de 65 años, se mostró positivo y dijo que el mundo superará esta pandemia “de manera positiva''. Estoy satisfecho con la gente y la prioridad que el presidente electo Biden y su equipo están aportando a este problema”.

Su 'pronóstico' en 2015

Bill Gates habló, en 2015, que el mundo se enfrentaría a una fuerte pandemia, sin embargo, indicó que las estadísticas de fallecidos han sido mucho más favorables que las previstas.



“Cuando hice los pronósticos en 2015, hablé de que las muertes podrían ser más altas. Entonces, este virus podría ser más fatal de lo que es. No obtuvimos el peor de los casos”, apuntó.



Para él, el impacto económico en Estados Unidos y el mundo es lo que ha sido fatal, sorpresivo, y “ mucho mayor que las previsiones que hice hace cinco años".



La distribución de la vacuna

El Reino Unido fue el primer país del mundo en comenzar a vacunar a su población con la vacuna contra la covid-19 de Pfizer. Ahora, comienza la carrera para la distribución de esta y otras vacunas contra el coronavirus en todos los territorios.



Gates aseguró que la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump para “dar prioridad a los estadounidenses” en la administración de estas vacunas es un “error”. Dijo que la mejor forma de superar la pandemia es apostar por “la cooperación internacional” y que Estados Unidos ya se ha beneficiado del trabajo sanitario de otros países y no deberían ser “egoístas”.



En su opinión, la distribución de las vacunas debe responder a una necesidad médica y no a una cuestión de nacionalidad o de riqueza.



“Después de todo, esta epidemia ha sido terrible en la forma en que exacerbó las desigualdades. Ha sido peor para los hispanos, peor para los afroamericanos, peor para los trabajadores de servicios de bajos ingresos, los hogares multigeneracionales... Una serie de cosas que significan que, en términos de elegir quién recibe la vacuna, es mejor que usemos la equidad para impulsar todas esas decisiones”, afirmó.



Además de anunciar que su fundación aportará otros 250 millones de dólares adicionales para apoyar la "investigación, el desarrollo y la entrega equitativa" de la vacuna, dijo que se vacunará públicamente, al igual que lo harán los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.



“Cuando sea mi turno, dejaré que vean cómo me vacuno, porque creo que es un beneficio para todas las personas no transmitir (la covid-19)”, reveló.



Tendencias EL TIEMPO