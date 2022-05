En días anteriores, Bill Gates -fundador de la empresa tecnológica Microsoft- decidió hacer un Ask Me Anything, que es dar a sus seguidores la oportunidad de hacerle las preguntas que quisieran y él las respondería, por medio de un hilo de Reddit en el que participaron cientos de personas.

Ante una de las múltiples interrogantes de los internautas, el magnate habló sobre las criptomonedas, a la cuales calificó como de poco valor para la sociedad. Le contamos que más dijo al respecto.

Creo que la gente se deja llevar por estas modas FACEBOOK

TWITTER

"Me gusta invertir en cosas que tienen una producción valiosa. El valor de las empresas se basa en que hacen grandes productos. El valor de las criptomonedas es solamente lo que otra persona decide que alguien pagará por ellas, por lo que no aportan nada a la sociedad como otras inversiones", fueron las palabras de Gates sobre esta modalidad de pago.



(Puede leer: Así está golpeando la crisis de las criptomonedas a algunas economías).



Según ha dicho en otras ocasiones, esta moda puede llevar a los inversores menos adinerados a perder todo su capital. Esta opinión le ha valido diferentes debates en redes al respecto con uno de los grandes defensores de las criptomonedas, Elon Musk -fundador de Tesla-.



"Creo que la gente se deja llevar por estas modas, y puede que no tengan tanto dinero, así que no soy partidario del Bitcoin, y mi pensamiento general es que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado", señaló en entrevista con la agencia 'Bloomberg'.

Otros empresarios que no respaldan las criptomonedas

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, tiene una posición sumamente clara frente a las criptomonedas, "no producen nada" y no tienen valor, sin importan que suban o bajen en inversión.

En mi vida, trato de evitar cosas que son estúpidas y malvadas y que me hacen quedar mal FACEBOOK

TWITTER

Según dijo en entrevista con 'CNBC', han sido vendidos como magia y a la gente le encanta la magia, aunque no sea real.



Por su parte, el vicepresidente de la misma compañía, Charlie Munger, ha sido mucho menos mesurado al respecto y ha atacado en múltiples ocasiones el uso de esta modalidad de pago, que es calificada por muchos como poco práctica.



De su autoría es la icónica frase: "En mi vida, trato de evitar cosas que son estúpidas y malvadas y que me hacen quedar mal... y Bitcoin hace las tres cosas".



(Le recomendamos leer: Tortas, gaseosas y otros productos ‘tech’ que entran al mercado digital).



Al respecto, explicó que le parecen estúpidas porque es probable que su valor decaiga a cero, malvadas porque socavan el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y les hacer parecer tontos en comparación con el líder comunista de China, ya que "fue lo suficientemente inteligente como para prohibir Bitcoin en su país".

Tendencias EL TIEMPO