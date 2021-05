De cuánto fue millonaria transferencia que Gates le hizo a su esposa

Hace poco, la noticia de que uno de los matrimonios más exitosos del mundo se diluía tomo por sorpresa a la opinión pública. Nadie se esperaba que Melinda Gates y Bill Gates anunciaran que, tras 27 años de casados, decidieran decirse 'adiós'.



De acuerdo con el empresario, "después de pensarlo mucho y trabajar en la relación" juntos tomaron la decisión de separarse. Además, señaló que continuarán su trabajo en la fundación, pero que "ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas", destacó a través de su cuenta de Twitter.



.

Recientemente, se dio a conocer que el mismo día que Gates compartió el mensaje de su divorcio en redes, también le hizo una cuantiosa trasferencia a la madre de sus tres hijos.

La pareja se conoció cuando Melinda era una joven empleada de Microsoft en 1987. Foto: Scott Olson / AFP

De acuerdo con un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la empresa Cascade Investment, de propiedad del multimillonario, transfirió 1.800 millones de dólares en acciones a Melinda, es decir, le entregó más de seis billones de pesos colombianos.



De esa suma, 2.94 millones de acciones son de AutoNation y 14.1 millones de acciones de Canadian National Railway Co, cuyos valores en pesos colombianos son más de 1 billón 173 mil y 5 billones 708 mil, respectivamente.



.



Esta suma podría hacer parte de un acuerdo privado al que habría llegado el exmatrimonio, según medios internacionales, los cuales también aseguran que Melinda no exige pagos regulares por parte de Gates sino que pide un acuerdo de separación.



Así las cosas, los activos de la pareja sería divididos de mutuo acuerdo, de tal forma de que no haya necesidad de acudir a los tribunales, teniendo en cuenta que no firmaron un acuerdo prenupcia.



.



Cabe destacar que Gates, antes de anunciar su divorcio, era el cuarto hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 130.500 millones de dólares ($496 billones), según la revista Forbes.



