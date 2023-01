El magnate Bill Gates sorprendió a sus seguidores el pasado 11 de enero durante una de sus famosas sesiones de preguntas y respuestas, llamadas ‘Ask Me Anything’ (AMA). En ella, el empresario confesó que su nuevo celular es uno que no usa su software.



Para sorpresa de todos los usuarios, el CEO de Microsoft destacó que tiene un dispositivo de marca Samsung y dio los motivos de su adquisición, pues no es el primero que tiene.

Resulta que en el chat de la plataforma Reddit, Gates le respondió a un internauta que le preguntó: “¿Cuál es tu Smartphone de conductor diario? La última vez que hiciste uno de estos, creo que fue un Galaxy Fold. ¿Sigue siendo el caso?”



El magnate escribió que su teléfono móvil es un Samsung Galaxy Z Fold 3, regalado directamente por JY Lee, el presidente de dicha compañía.



"Tengo un Samsung (Galaxy Z) Fold 4 que me regaló JY Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3”, recordó el empresario.

(Siga leyendo: Bill Gates presenta sus predicciones sobre la economía para el 2023).

Además, resaltó algunas de las características que hacen de su celular el más óptimo que puede tener. Entre sus razones está que aumenta su concentración debido a que no necesita varios dispositivos para realizar sus tareas diarias.



“Por supuesto, uso Outlook y muchos programas de Microsoft en él. El tamaño de la pantalla hace que no use una tableta, sino solo el teléfono y mi PC portátil”, explicó.

La respuesta de Bill Gates en Reddit. Foto: Reddit: Thisisbillgates

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias