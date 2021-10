Microsoft pidió a Bill Gates que no coqueteara por correo con empleada

Un informe del diario The Wall Street Journal revela los esfuerzos de Microsoft por evitar que el entonces presidente del consejo de la compañía, Bill Gates, dejara de coquetear con "correos inapropiados" que enviaba a una empleada.



Gates, quien terminó divorciándose de Melinda Gates "por mi culpa", como lo reconoció, enviaba mensajes con propuestas "indecentes" y coqueteo a una empleada, situación que no escaló "al no existir contacto físico" con esa persona, quien además decidió no denunciar la situación.



Bill Gates fue acusado de sostener una larga relación romántica con una empleada de Microsoft, lo que habría causado su divorcio con Melinda Gates.



Según The Wall Street Journal, en 2008, con la evidencia en mano, Brad Smith y Lisa Brummel, del departamento legal y de recursos humanos de Microsoft, respectivamente, confrontaron a Bill Gates y le pidieron que dejara de coquetear por correo con esa mujer, empleada de la marca, "con mensajes inapropiados".



También informaron a la junta directiva de Microsoft, pero no se inició ninguna acción debido a que el coqueteo "no pasó a contacto físico".



Bill Gates responde por infidelidades

Pese a que Microsoft reconoció a los medios que dicha investigación por correos con propuestas indecentes y coqueteos de Bill Gates a una empleada en 2008 fue real, la oficina de prensa del magnate lo negó todo.



"Estas afirmaciones son rumores falsos, reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo y, en algunos casos, tienen importantes conflictos de interés", señaló la agencia de relaciones públicas de Bill Gates ante las revelaciones del diario estadounidense.

