Bill Gates abandonó Harvard para alcanzar su gran sueño: Microsoft

Bill Gates, quien actualmente es la cuarta persona más rica del mundo, según el ranking de multimillonarios de Forbes (con un patrimonio de 132 mil millones de dólares), es el creador y fundador de Microsoft y de la organización Breakthrough Energy, dedicada a proyectos de energía sostenible.



Sin embargo, para lograr sacar adelante a Microsoft, su primer negocio, y abrirse camino en el mundo de la tecnología, decidió abandonar la universidad tan sólo dos años después de haber ingresado.

Gates entró a Harvard en el otoño de 1973, a los 18 años, y contrario a lo que muchos pensarían, ingresó a estudiar derecho, una carrera que nada tiene que ver con lo que hace hoy en día.



En 1975 decidió dejar la carrera a un lado y continuar con sus intereses en la informática junto a su amigo Paul Allen, sin tener tener certeza de qué tan bien les iría. En es momento no imaginaba que su empresa lo convertiría en millonario a los 26 años.



Las innovaciones de Gates contribuyeron al uso masivo de la informática personal. Foto: Archivo particular

Durante su paso por la universidad, Gates pasaba más tiempo en el laboratorio de computación que en clase y, según ha mencionado en varias ocasiones, fue una experiencia increíble para él, además de que solía participar en otras asignaturas en las que ni siquiera estaba inscrito.



A pesar de haber dejado los estudios, logró posicionarse como un magnate de la informática. De hecho, gracias a su importante trabajo como empresario y labor humanitaria, Harvard le otorgó en 2007 un diploma doctorado ‘honoris causa’.



El presidente de la institución para ese entonces, Steven Hyman, mencionó que hacía entrega de este título honorífico para reconocer “al miembro más ilustre de la clase de 1977 que nunca se graduó”, ya que, a pesar de retirarse, el poco tiempo en el que fue estudiante demostró sus brillantes habilidades.



En la entrega del diploma , Gates agradeció todo lo vivido en la universidad y afirmó que durante su paso por las aulas obtuvo algunas bases para lograr todo lo que se propuso, aunque no esperaba encontrar tantas desigualdades sociales al enfrentarse al mundo.



“Fue un privilegio increíble, y aunque me fui temprano, mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé me transformaron”, mencionó en su discurso a la hora de recibir el título.



Incluso, mencionó que abandonar los estudios no había sido la mejor idea, pues de haber continuado, todo lo aprendido le habría aportado mucho más a su vida y crecimiento, señalando: “Echando una mirada seria hacia atrás… me arrepiento mucho”.



Así mismo, en su blog ‘GatesNotes’ recientemente hizo énfasis en la importancia de estudiar luego de salir del colegio, ya que con un título es más fácil abrirse campo en el mercado laboral actual.



En ese sentido, considera que debe haber mayores posibilidades de acceso a la educación para las personas que no tienen los recursos suficientes para pagar una universidad. Además, cree que “los servicios de apoyo” son fundamentales para que la familia y el estudiante tengan una asesoría vocacional y un acompañamiento adecuado a la hora de los procesos de solicitud.

