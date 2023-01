Bill Gates, de 67 años, es uno de los hombres más ricos del mundo y constantemente invierte su dinero en grandes empresas, lo que le ha permitido adquirir lujosas propiedades, como la que compró en 2018 para su hija Jennifer y que ahora está vendiendo.



Sin embargo, todo parece indicar que el magnate quiere vender esta propiedad, ubicada en el centro de Nueva York, lo más pronto posible, pues está dispuesto a asumir una pequeña pérdida.



El vestíbulo. Foto: Compass

Gates adquirió la propiedad por 5 millones de dólares y ahora la está ofertando en el mercado por 4.75 millones. La residencia, ubicada en la Quinta Avenida de Manhattan, fue el hogar de su hija Jennifer Gates durante varios años luego de graduarse de la universidad.



Ahora, Jennifer es una mujer casada y está embarazada de su primer hijo, por lo que su lugar de residencia cambió y ahora su padre busca un nuevo dueño para el apartamento con vista al Central Park.

Una vista de la planta abierta con techos artesonados. Foto: Compass

La propiedad de 730 metros cuadrados cuenta con tres habitaciones, grandes ventanas que permiten la entrada de luz solar, un bar, nevera para vinos y la cocina está equipada con gabinetes italianos personalizados y electrodomésticos Miele y Bertazzoni.



La habitación principal cuenta con tres armarios, baño de mármol con pisos de calefacción y una bañera con vista al famoso parque cneoyorquino.

Uno de tres dormitorios. Foto: Compass

En cuanto al edificio donde está el apartamento, este tiene un vestíbulo con vigilancia las 24 horas y siete días de la semana, un gimnasio, sala de juegos para niños y salón social.



La venta de la propiedad estaría relacionada con la intención manifestada por Gates de salir de la lista de las personas más ricas del mundo. “Sé que si tengo éxito en dar, bajaré y eventualmente saldré de la lista por completo”, dijo Gates hace unas semanas.



Uno de los tres baños completos. Foto: Compass

“Recientemente comencé a mirar el mundo a través de una nueva lente, cuando mi hija mayor me dio la increíble noticia de que seré abuelo el próximo año. Simplemente escribir esa frase, 'Seré abuelo el próximo año', me emociona. Y el pensamiento le da una nueva dimensión a mi trabajo. Cuando pienso en el mundo en el que nacerá mi nieto, me siento más inspirado que nunca para ayudar a que los hijos y nietos de todos tengan la oportunidad de sobrevivir y prosperar”, escribió el 20 de diciembre en su blog personal.

