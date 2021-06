Corte de EE.UU. anula la condena por abusos sexuales contra Bill Cosby

La Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE.UU.) anuló este 30 de junio la condena por abusos sexuales contra el cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular estadounidense y que hasta ahora estaba encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia.

"Se anulan las condenas y el fallo de la sentencia de Cosby y se le deja en libertad", escribió la Corte Suprema de Pensilvania en una sentencia de 79 páginas. El hombre de 83 años, más famoso por su papel en la exitosa serie de televisión "El show de Bill Cosby", lleva más de dos años en la cárcel cumpliendo una condena de tres a diez años de prisión por agresión indecente agravada. Las autoridades no han informado cuándo será liberado.



"Necesitaremos recibir, autentificar y revisar los documentos judiciales antes de seguir adelante", dijo a la AFP un portavoz del Departamento Correccional de Pensilvania.



Cosby fue condenado en 2018 por agredir a Andrea Constand en su mansión de Filadelfia. Fue el primer veredicto de culpabilidad por agresión sexual contra una celebridad desde la aparición del movimiento #MeToo.



Aunque más de 60 mujeres dijeron de haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Cosby, el actor fue juzgado penalmente solo por la agresión de Constand, ya que los otros casos habían prescrito.



La defensa de Cosby presentó la segunda apelación contra su condena en agosto del año pasado. Sus abogados argumentaron que cinco mujeres no deberían haber podido declarar en el juicio como testigos.



Los letrados dijeron que esos testimonios, que denunciaban hechos ocurridos hace "décadas" y que no formaban parte del caso, habían influido en el jurado.



